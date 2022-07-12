河南村镇银行弊案 删改银行数据公司疑是空壳

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河南村镇银行弊案牵连愈揭愈广。据陆媒调查，将村镇银行数据删改及屏蔽瞒报的“宸钰信息技术”疑是空壳公司，与背后操控村镇银行的河南新财富集团及其关联公司有千丝万缕的关系。中国媒体提出多个未解疑团，如宸钰信息真正运营主体在哪里？如何用讯息化手段进行“删改数据、屏蔽瞒报”？调查没有提及，该弊案幕后真正主宰势力是谁，国家银行对金融监管为何有如此漏弊。

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据中央社今天报道称，因应河南村镇银行弊案 ，许昌市公安局10日晚间通报，2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙透过河南新财富集团等公司，以关联持股等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行。通报并指，犯嫌利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台，招揽储户和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司“删改数据、屏蔽瞒报”。

根据天眼查显示，宸钰信息于2018年9月成立，注册资本人民币500万元，法定代表人为杨书有，经营范围主要是计算机软硬件技术开发、咨询、转让、推广，以及数据分析等。杨书有与另一名自然人杨宁立分别持有宸钰信息95%及5%股权，2人按相应比例认缴注册资本，但实缴情况未知。

陆媒第一财经记者到宸钰信息的工商注册地址河南郑州市金水区花园路62号黄河建工B栋502号，发现该单位大门紧锁，门口无任何招牌。负责黄河建工办公楼对外出租的人员和大厦保安表示，不知道大厦内有一家叫宸钰信息的公司，更不清楚这家公司的业务状况。负责出租业务的人员表示，最近一次看到该单位开门是今年4月初，但不了解谁使用那个单位。

据陆媒指出，该单位可能是一个专门用于工商注册的“集群地址”，除了宸钰信息外，还有多家公司的工商注册地址在该单位；宸钰信息可能只是挂在该处的空壳公司，而且宸钰信息的社保参保人数是零。

该报指出，该单位仅有20至40平方米（约12坪），每月房租1800至3000元，与宸钰信息的高科技性质或背后的河南新财富集团身分不符。

第一财经调查又发现，宸钰信息与河南新财富集团有千丝万缕的关系。

调查发现，杨书有任职河南柏青电器设备有限公司监事，而柏青公司的法定代表人谢党培，曾是河南新财富集团旗下10多家公司的法定代表人、股东或高管。

杨宁立担任监事的石家庄壮宁电子科技有限公司，全资控制郑州尚安商贸有限公司，而郑州尚安是河南新财富集团另一家关联公司。

天眼查工商数据显示，河南新财富集团的大股东兼法人代表余泽峰，曾长期在郑州尚安担任高管。

第一财经又发现，与宸钰信息同一个工商注册地址的河南致诚实业有限公司，其对外公布的联系手机号码同时关联了其他78家企业，其中多家企业已被证实为河南新财富公司控制的影子公司。该报指出，目前无法清楚统计宸钰信息与多少家银行有关联，也不清楚这家公司涉嫌在多少家金融机构“删改数据、屏蔽瞒报”。

第一财经提出多个未解疑团，如宸钰信息真正运营主体在哪里？如何用讯息化手段进行“删改数据、屏蔽瞒报”？