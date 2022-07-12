海峡青年论坛开幕 称50台人与会 习近平回信诺更多便利

中国/台湾/第20届海峡青年论坛

第20届海峡青年论坛12日上午登场，中国国家主席习近平以信件的方式向与会台湾青年表示，中国大陆会一如既往为台湾青年在大陆学习、就业创业、生活提供更多便利。据新华社说，习近平这封信是回应50名参加本届海峡青年论坛的台湾青年。这50人日前写信给习近平，信中陈述在中国大陆学习、工作、生活的经历和感悟，并且表达了“为民族复兴和祖国统一贡献力量的坚定决心。”

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据中央社署名吴柏纬今天报道称，第20届海峡青年论坛今天上午登场，中国国家主席习近平以信件的方式向与会台湾青年作出回应。中国大陆全国青联副主席傅振邦今天出席第20届海峡青年论坛，在会中宣读习近平对参与论坛的台湾青年回信。

习近平在信中提到，“得知你们因海峡青年论坛同大陆结缘，在大陆找到了实现梦想的舞台，亲历了祖国日新月异的发展变化，感受到了两岸同胞一家亲的热切感情，我很欣慰。”习近平表示，将一如既往为两岸青年互学互鉴创造良好条件，为台湾青年在大陆学习、就业、创业、生活提供更多便利。

习近平还说，希望在陆台青多向台湾青年分享自己在大陆的经历和感悟，“让更多台湾青年了解大陆，同大陆青年同心同行、携手打拼，锲而不舍（舍）、驰而不息，让青春在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大进程中绽放异彩。”

消息没有提及与会台湾人细节。