港媒：20大冠称习近平领袖 与毛泽东齐名

中国/习近平/领袖

中国共产党第二十次全国代表大会将于秋天在北京举行。2300名中共党代表将选出中共新一届领导层，届时中共总书记习近平会否连任将正式揭盅。据多名京城消息人士说，习近平将继续被推选连任，而除了此前“党的核心”、“军队统帅”之后，他也将正式冠上“人民领袖”称号，“一个国家、一个政党，一个领袖至关重要”将成为宣传定式。有内地政治学者向明报表示，“即使将来习近平不担任国家主席和总书记，但作为领袖、核心，只要他活着，他的影响力就是第一位的。”

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据明报署名庞皎明、沈燕媚今天报道称，在今秋举行的中共二十大上，中共总书记习近平料将被选为总书记而继续掌权，此外，习也将正式获封“人民领袖”称号。在中共历史上，目前只有毛泽东及华国锋被称“领袖”。毛被称为“伟大的领袖和导师”，文革时由林彪增加提出“伟大统帅和伟大舵手；华国锋曾短暂获封“英明领袖”。毛泽东与华国锋均推出标准领袖画像。

6月30日，中共北京市第十三届委员会第一次会议召开。蔡奇当选为市委书记。至此，历时8个月的全国省级党委换届全部完成。中共二十大代表名额共2300个，由全国38个选举单位选举产生，自去年底，各选举单位的提名工作已渐次开展。与其他由党中央提名到地方参选的候选人不同，总书记习近平4月在广西代表团的选举中，以全票当选。新华社当时刊文称，代表们纷纷表示，要深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心。

在选举前，中共广西壮族自治区第十二届委员会第三次全体会议刊发公报显示，“会议强调，要尽职尽责，以高度的政治自觉锤炼党性、忠诚核心，永远拥戴领袖、捍卫领袖、追随领袖”。

据明报说，将习近平称作“领袖”，并非自广西党代会。2016年10月，十八大六中全会确立习近平为党的“核心”之后，翌年7月，在内蒙古朱日和联合训练基地举行的庆祝建军90周年阅兵上，时任中央军委副主席范长龙要求全军“牢记领袖的嘱托、统帅的号令”。当时，“领袖”的称呼并未流行，但“全军统帅”由此确认。

与此前由地方官员“劝进式”提出“习核心”不同，在2017年10月学习十九大习近平的政治报告时，被认为“习家军”要员的蔡奇，赞扬习近平“不愧为英明领袖”。去年在十九大六中全会审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》后，“人民领袖”一说逐渐在党内展开。作为中共第三份历史决议，其中的“两个确立”，使得提出“人民领袖”的称号水到渠成。

对于二十大习近平会否继续掌权的问题，一名北京政情观察人士向明报指出，此前所有的党政系统权力架构调整，都已为习近平长期执政做好铺垫。而另一名有军方背景的人士称，武装力量有高度的共识，希望在习近平掌舵中国时，解决台海两岸分治这一重大问题。该人士表示，实现两岸统一，“人民领袖”这一称号对习而言也将实至名归。

据该报道，届时，“一个国家、一个政党，一个领袖至关重要”将成为宣传定式。

至于会否适时以官方审定并默许，由民间先流行的方式推出领袖标准画像，目前暂无定案。该人士称，如果推出，领袖像底下的措辞料将是“新时代的人民领袖习近平主席”。

目前，宣传领域已进入“二十大时间”。“人民领袖爱人民，人民领袖人民爱”、“党的核心、人民领袖、军队统帅”等口号已渐次展开。履新不久的新华社社长傅华要求，“推动核心报道天天见、天天新、天天深”。作为意识形态重地，中宣部部长现由“习家军”要员、政治局委员黄坤明兼任。

明报说，宣传系统的知情者称，与十八大六中全会习近平获得“核心”称号前，地方官员较为拘谨的表态不同，二十大后，“领袖”的尊称将流行开来。知情者称，“这并非中央宣扬个人崇拜，而是因应国内外局势变化，党政军民有高度的共识。”