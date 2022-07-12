香港特首否认会将防疫软件用于社会管理

香港/防疫

在港府拟仿效中国，把防疫手机程序「安心出行」改为实名制，并配以可随时限制出行的「健康码」后，不少评论质疑它会成为中国的「社会信用评级系统」，用作维稳，但香港行政长官李家超今(12日)早强调，「安心出行」程序只会用于抗疫，用于「非抗疫范围」既不会发生，亦不切实际。

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中国省市及澳门均采用实名制的「健康码」，以「红黄绿」等颜色标示民众在疫情方面的不同风险，而个人行动会按不同级别而受到限制。医务卫生局长卢宠茂昨日在疫情记者会上再次提出，考虑把「安心出行」改为实名登记，并配以「红、黄码」，日后经核酸检测属阳性患者会被列入「红码」，居家检疫的确诊者不得离开处所；至于「黄码」则主要针对并识别海外抵港者，以限制他们进入高风险场所，如医院及参与除口罩等高风险活动。

李家超今早出席会议前表示，更改「安心出行」程序，只是针对确诊人士和酒店检疫人士，范围相对窄，目的是要确保感染患者不会传染他人，并优化入境后酒店检疫日数，以期把受影响人数尽量减至最少。

当被问及「健康码」会否像中国内地限制银行客户行动的社会管理时，李家超强调，港府行事必定守法，「安心出行」既是抗疫措施，将它用于「非抗疫范围」是「唔会发生，亦都不切实际」，强调任何人有意借此制造事端，都并非事实，呼吁公众不要相信，政府亦会详加解释，并把受影响人数减至最低。他补充，港府现正听取意见，有决定时会公告。

而在今早一个电台节目上，医疗卫生界立法会议员林哲玄表示，新安排虽然未必能够实时降低确诊数字，但可方便海外抵港人士，因为在他们取得「黄码」后，酒店检疫期可望缩短，改以居家监察。另一议员手北辰在不同电台节目中则质疑新安排的效用，又指若没有足够人手检查和配合执法，会予人「好似为做而做」，照搬中国一套做法的印象。 不过，评论员兼政治学者沈旭晖在网上指出，「安心出行」会逐步成为中国的「社会信用评级系统」一类的全天候监控工具，逐步严格限制个人自由，而「新香港」政府必定会「一面『辟谣』，一面『积极落实』」，在缺乏媒体监督的情况下，李家超时代会图穷匕现。

他又说，卢宠茂的构思比中国的「健康码」更「进取」，除了可以像中国般把维权人士列为「破坏防疫」人士而将其「变相软禁」外，更因香港强制接种疫苗而令民众被迫处处受监视。他更忧虑，港府日后可以基于其他「社会安全」需求而使用这种香港健康码，「按一键就能筑起新柏林围墙」。