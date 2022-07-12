驻港美领直指中国不再支持「一国两制」 中港政府反斥为诬蔑、不公

香港/政治

来港快满三年的美国总领事史墨客在临别演辞中，直指北京日益明显要背弃《中英联合声明》中给予港人基本权利和自由的承诺，亦不再支持「一国两制」，形容中国和香港政府的对港策略有损港人和香港环球中心地位，敦促北京恪守承诺以达致真正的稳定，「让香港做回香港」。

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中国外交部驻港特派员公署和香港特区政府随即发表声明反驳，前者批评史墨客污蔑中方的涉港方针政策，「诋毁一国两制成功实践」，公署对此坚决反对，并予以强烈谴责。另外，港府发言人则表示，史墨客对《港区国安法》的指控并不公平，亦与事实不符。

离任在即的史墨客昨(11日)先后向外交部驻港特派员刘光源进行离任拜会和在美国商会发表临别演说，刘光源在下午的拜会中，向史墨客介绍中国领导人习近平最近在港讲话的核心要义，双方并就香港形势和中美关系「深入交流」。不过，史墨客晚上在商会上的临别演说，却直批北京的治港策略违背承诺，有损香港。

thumbnail_12.7 美领史墨客(图左)离任在即，他11日拜会中国外交部驻港代表刘光源(图右)之时，在商会演说中直斥中国治港之非。 © 外交部驻港公署图片

美方：中方威吓外交人员「干预」有违外交关系公约

史墨客在演说中开宗明义称，美国一直支持稳定繁荣的香港，并享有北京在《中英联合声明》中承诺的高度自治，「全然不同于损害港人和香港环球中心地位的中国政府及港府的对港策略」。他接普细数中美在对港策略上众多「意见相左」之处，包括「当(中国)内地和香港官员进一步破坏香港的高度自治、受保护的权利和自由、民主机构等，我们(美国)会继续发声」，令当局为压迫和违反承诺而负上责任。他强调，美国希望香港成功，「让香港做回香港」。

他又反驳中国经常把香港的抗争归咎为「外国势力」的说词，认为北京以防止「外国干预」为由的做法，严重破坏了香港作为「亚洲国际城市」的声誉。史墨客形容，谴责「外国势力」引起动乱和暴力，是一个专制政府爱用的说法，亦是中国政府避责之法，他直指，中国经常把各国对香港的关注中的不受欢迎意见视为「外国干预」，更尝试阻止外交人员表达其政府的观点，例如以国安法威吓进行日常公务的外交官，认为有关做法不符合中国在《维也纳外交关系公约》中的义务。他强调，「交换意见不是勾结，参与活动更非干预，握手并非『幕后黑手』。」

他又说，「没有一个国际商业中心在如此短暂的时间里在政治环境方面经历了如此巨大的滑坡。」导致香港成功的透明度、多元化和尊重法治等原则正受威胁，形容这些吸引外国资金的因素正面临质疑，而由北京强加诸香港的《港区国安法》更令营商者面临更大风险，至于数据隐私以及获取关键商业信息的渠道等不足，更是新增的威胁。

史墨客又批评只有李家超一人参选的特首选举是一场「假选举」，引起G7成员国严重关切，认为这种选举与香港基本法设立的普选目标背道而驰。至于去年底的立法会选举投票率低，「并不代表香港民意」，而立法者亦不是向港人负责，而是向北京官员负责，这将严重地限制了善治和问责。

他总结说，美国曾经相信中国政府有诚意履行1997年做出的承诺，但越来越明显的是，「北京已决定不兑现它曾许下的诺言，也不再想兑现《联合声明》，亦不再支持一国两制。」他敦促北京信守给予港人权利和自由的承诺；收回施加于港人身上的压力，免令港人背井离乡、自我审查、退出公民社会生活。

中方：美方在港极尽颠覆渗透之能事

中国外交部驻港特派员公署即晚作出回应，批评美国驻港澳总领事史墨客标榜「美国对香港政策几十年如一」，其实就是一以贯之「在香港颠倒黑白、兴风作浪、污蔑抹黑，极尽颠覆渗透之能事」。发言人称，美国一边标榜关心香港，一边用商业警告恐吓在港外国投资者，其乱港祸港之心、反华遏华之谋，路人皆知、天下共弃。

另外，港府今日凌晨发表声明，反驳史墨客的说法，指他就国安法的评论是不公平的指控，与事实全然不符。发言人重申，国安法中有关危害国家安全的罪行，定义清晰，奉公守法者不会误堕法网。至于史墨客对选举的批评，发言人指，新选举制度为落实爱国者治港提供了法律保障，强调没有一个国家或地区的人民，会容许政权落入不爱国，甚或出卖自己国家的人手中。