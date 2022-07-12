37年来访日最高层级官员赖清德以亲友身分出席安倍葬礼

日台/安倍葬礼

日本政府昨天(11日)突然发出签证给台湾副总统赖清德，使他得以紧急前往东京，向遇刺身亡的前首相安倍晋三的家属致哀。今天赖清德也在东京出席了只有安倍的近亲出席的葬礼，预计晚间返回台湾。外传赖清德是代表台湾总统蔡英文前往致哀，但台湾官方均守口如瓶，强调是「私人行程」。不过赖清德确实是37年来，台湾访日最高层级的官员。

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据了解，赖清德此行为避免一切阻力，台湾总统府、外交部及台日交流协会对行程高度保密，官方甚至希望能够在完全结束再公开。不过，赖清德昨天一抵达东京就由台湾驻日代表谢长廷陪同，前往探视安倍遗孀安倍昭惠致哀，在现场守候的日本媒体拍到了画面，消息立刻传回台湾。

昨天傍晚，赖清德也以亲友的身分前往东京增上寺的灵堂上香；今天中午，他的座车再度抵达增上寺，参加了包括日本首相岸田文雄及美国国务卿布林肯等各国政要出席的葬礼。

外传赖清德是代表台湾总统蔡英文前往致哀，日本媒体也形容赖清德是蔡英文总统紧急派任的代表。不过台湾官方到目前为止仍然低调，外交部说，这是赖副总统的私人行程，外交部没有评论；总统府发言人张惇涵也说，尊重安倍家属，对相关行程没有评论及说明。

据了解，安倍的家属决定12日举办家祭之后，私下邀请各国政要及亲近友人，台湾官方接到邀请后，总统蔡英文马上要求外交部协助赖清德，但因台湾与日本没有正式邦交，又担心中国大陆反弹，因此赖清德在出发前绝对低调，台湾与日本也达成默契，不派遣任何具官方身分的人员随行。

台湾立法院民进党团干事长郑运鹏、书记长陈欧珀今天在立法院举行「台日邦谊情如亲友」记者会，郑运鹏认为，不管政党、政府、民间，台日关系都是情同亲友和家属；双方虽表达赖副总统是以个人身分去安倍晋三的灵堂和家中致意，但就两国关系来看，赖清德是副总统的身分，而个人身分就是外交身分，赖清德前往日本就是台湾的特使。

郑运鹏指出，台湾的外交处境困难，安倍晋三被枪击的不幸事件后，赖副总统以特使的身分前往，这也代表两国关系到达一个层次，情同亲友，安倍晋三的家属也把赖副总统当成亲友，这对两国关系来说是非常深刻的。

李登辉曾于1985年3月副总统任内担任特使，前往乌拉圭参加总统胡里欧桑吉内提就职大典，返国途中曾到日本作非正式访问，因此赖清德是37年来台湾访日最高层级官员。

台湾媒体则分析，日政府发签证给中华民国现任副总统赖清德，一是向中国大陆表示其不屈服的立场，二是拉拢自民党内的保守派，确立未来黄金三年的稳定执政。