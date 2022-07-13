中国人口2022年起转降减 明年被印度赶超

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联合国7月11日发布的推算显示，世界人口年度增长率自可追溯统计数据的1950年以后首次低于1％，创出最低水平。人口规模为世界最大的中国也因长期的计划生育政策等产生影响，自2022年起转为人口减少，到2023年将被印度反超。在人类史上显得罕见的支撑20世纪经济增长的人口爆炸将在近期迎来终结。

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据日本经济新闻署名川手伊织今天报道称，世界人口增长率破1%,人口增长“火车头”中国将不在。

该报道称，联合国自2019年以来时隔2年修订了世界人口预测。由于全球少子老龄化和新冠疫情的影响，世界人口增长率2020年首次跌破1％，2022年降至0.83％。此次是首次跌破1％。

在2019年的上次推算时，预测中国人口自2032年开始减少，但此次提前了10年。到2050年将降至13亿1200万人，到2100年降至7亿6600万人。分别比上次推算下调9000万人和3亿人。到2023年，印度的人口将超过中国，成为世界最多。

中国的人口增加和迅速城市化叠加，再加上2001年中国加入世界贸易组织（WTO），一直推动世界经济增长。今后迁移至城市的人也将迈向老龄化，推动经济增长的力量将随之减弱。

该报道说，到2023年超过中国的印度也将以2063年的近17亿人迎来顶峰。随后，人口增长明显的只有非洲。不过，印度和非洲存在产业培育和就业增长跟不上人口增长的风险，很难期待成为像中国那样的世界经济的火车头。