中国军队也发跟监美国军舰照片 称有能力处置

中国/美国/南海

美国导弹驱逐舰“班福特”号今天驶入中国声称的西沙群岛“领海”，中国军队称依例组织海空军力跟监驱离。中央社说，与以往不同的是，解放军首度公布两张跟监美舰的“现场处置图”，显示双方军舰距离相当接近。中国专家称从照片可以看出，在解放军的严密监视之下，美舰火炮和火控雷达都处于起始位置，未进行操演，可能意在表明自己打算“无害通过”。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国军队首度公布跟监美舰照，专家称表明解放军有力应对措施。

美国军舰近年频繁驶入南海主权争议海域，执行符合国际法的“航行自由任务”（Freedom of Navigation Operation），都会发文官宣，也会跟监中国海军舰艇编队。2021年4月4日，美国海军公布一张导弹驱逐舰马斯廷号（USS Mustin，DDG 89）舰长“翘脚”近距离目视中国航空母舰辽宁号的照片，引发轰动。有军事专家分析，这是美方对中方进行认知作战，凸显美军并不将辽宁舰的战力放在心上。

但相隔不到半年，班福特号（USS Benfold, DDG-65）今天再度驶入中国声称的西沙“领海”，共军南部战区微信公众号事后通报并首度公布两张“现场处置图”，一张是在中国054A型护卫舰“咸宁舰”上拍摄的近距离跟监班福特号照片，士兵正操作仪器测量美舰的方位；另一张是班福特号全景照，能清楚看到舷号。

据中央社，中国环球网今天引述中国舰艇军事专家张学峰称，南部战区首次第一时间公开中方应对美舰的照片，既表明了解放军有力的应对措施，又及时公开现场情况，防止美方倒打一耙，舆论应对更为主动。张学峰还称，从照片可以看出，在解放军的严密监视之下，美舰火炮和火控雷达都处于起始位置，未进行操演，可能意在表明自己打算“无害通过”。