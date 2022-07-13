中国多地高温多人确诊热射病 已出现死亡病例

热射病

近来，中国多地高温达40℃以上。浙江多家医院近日连续有中暑患者送医，多人确诊热射病并出现死亡病例。另外，南京、四川、河南等地也有人确诊。

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综合媒体报导，浙江省丽水市中心医院急诊科医生吴建荣表示，6日下午，一名49岁的男性患者被工友送来，他在车间工作时突然昏倒，入院时体温40.7℃。经检查，患者多脏器功能衰竭并伴有弥散性血管内凝血，经过31个小时抢救，于8日凌晨去世。根据统计，浙江丽水市中心医院近一周已接诊3名热射病患者，浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊科医生也表示，近两天急诊收治了10多例中暑患者，包括一名严重的热射病患者。

另外，包括河南郑州、四川、南京也陆续出现热射病患者，有患者在送医救治时，被发现体内所有脏器就像在水里煮过一样，出现了肝功能损伤、肾功能损伤等症状。

目前，已有两例热射病重症患者离世。分别是浙江一例、四川一例。

据了解，热射病是最危险、最严重的中暑，会导致中枢神经系统、肌肉组织、凝血功能、肝肾功能、呼吸功能、心血管功能等全身性问题，极易引发多器官衰竭，具有很高的病死率。