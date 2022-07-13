热射病

中国多地高温多人确诊热射病 已出现死亡病例

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Une partie de la Chine affronte ces derniers jours une vague de chaleur et les autorités ont émis des alertes canicule
Une partie de la Chine affronte ces derniers jours une vague de chaleur et les autorités ont émis des alertes canicule © AFP
作者： 法广
3 分钟

近来，中国多地高温达40℃以上。浙江多家医院近日连续有中暑患者送医，多人确诊热射病并出现死亡病例。另外，南京、四川、河南等地也有人确诊。

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综合媒体报导，浙江省丽水市中心医院急诊科医生吴建荣表示，6日下午，一名49岁的男性患者被工友送来，他在车间工作时突然昏倒，入院时体温40.7℃。经检查，患者多脏器功能衰竭并伴有弥散性血管内凝血，经过31个小时抢救，于8日凌晨去世。根据统计，浙江丽水市中心医院近一周已接诊3名热射病患者，浙江大学医学院附属邵逸夫医院急诊科医生也表示，近两天急诊收治了10多例中暑患者，包括一名严重的热射病患者。

 

另外，包括河南郑州、四川、南京也陆续出现热射病患者，有患者在送医救治时，被发现体内所有脏器就像在水里煮过一样，出现了肝功能损伤、肾功能损伤等症状。

 

目前，已有两例热射病重症患者离世。分别是浙江一例、四川一例。

 

据了解，热射病是最危险、最严重的中暑，会导致中枢神经系统、肌肉组织、凝血功能、肝肾功能、呼吸功能、心血管功能等全身性问题，极易引发多器官衰竭，具有很高的病死率。

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