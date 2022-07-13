中国将公布经济增长数据 有预警称或呈跌惨 专家归咎于清零

中国/经济/清零

由于严格的疫情限制和房地产沦陷危机，中国经济遭受严重打击，一般预计中国周五将公布一项2020年以来最弱的第二季度增长数据之一。专家认为，虽然造成中国经济第二季度萎缩的罪魁祸首是新冠病毒，但是中国的清零防疫政策严重损害了经济。消息没有提及与病毒共存的防疫政策在中国是否会造成另外什么危害。

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法新社今天说预计中国第二季度GDP将呈现骤降放缓。

4月，中国经济首都上海被完全封锁了两个月，以阻止中国自疫情开始以来最严重的新冠病毒疫情爆发。在政治权力中心的首都北京，曾经考虑在5月进行类似的封锁。这些措施对经济造成了沉重打击，许多公司、工厂和企业被迫关闭，供应链处于紧张状态。

法新社采访的12位专家预测，4月至6月期间，中国的国内生产总值（GDP）将平均同比增长1.6%。

官方数字将于周五与其他经济指标一起公布。而在上一季度，中国的GDP同比增长了4.8%，低于中国政府今年设定的5.5%的目标。根据荷兰合作银行的分析师梅维森Teeuwe Mevissen说，在第二季度，"禁封对经济产生了重大的负面影响"。

中国继续以保护相对未接种疫苗的老年人为名，对新冠病毒疫情采取严格的清零战略。这些措施包括一旦出现少数病例就施行隔离或有针对性的禁闭，这将惩罚经济和旅游，并对消费产生影响。

因此，一些经济学家预计，自2020年以来，中国国内生产总值将首次出现季度性萎缩。

据梅维森说，房地产行业是第一波疫情复苏的推动力，但它现在仍然处于迷茫之中。

长期以来，房地产一直是中国经济增长的支柱，在这个房产所有权通常是结婚前提条件的国家，生活水平的提高和购买热潮激发了房地产膨胀。但是，与新冠病毒疫情有关的不确定性正在使买家感到害怕，因为，封城禁足并拖累家庭收入。而此时中国的许多房地产集团正处于财务困境之中。

牛津经济研究院的分析师Tommy Wu观察到，自6月初解除对上海的封锁以来，中国经济还是有所恢复。但他警告说，消费在短期内仍将是脆弱的，他认为一旦出现零星的阳性病例，就有可能出现新的封禁。

最近几天，新的疫情反弹引起了人们对恢复封禁的担忧，特别是在中国东部的一个主要制造业地区。

野村银行的经济学家Ting Lu说，新冠病毒变体仍然是 "中国经济的主要危害源"。

当一些声音呼吁放宽防疫措施以支持经济时，中国国家主席习近平仍在强调所谓的清零政策的理由。据习近平6月在北京称，"宁可对经济发展产生暂时的小的影响，也不要影响民众的安全和健康。" 在这种背景下，许多经济学家认为，中国今年将很难实现官方的增长目标。

世界银行已经将其对亚洲巨人的预测下调至4.3%。

至于接受法新社采访的专家称，他们预计今年中国的GDP平均增长3.9%，而2021年为8.1%。这将是四十年来最慢的速度，当然这不包括新冠肺炎病毒爆发的时期。