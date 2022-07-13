刘晓波辞世5周年 友人盼纪念雕像在台公开展出

中国/诺贝尔和平奖/刘晓波

今天是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世5周年，刘晓波生前的友人13日在新北市举办他逝世5周年纪念活动。艺术家郑爱华在场讲解他创作的人像、空椅子、书本和花朵等纪念雕像群。

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据中央社署名沈朋达今天报道说，今天是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世5周年，他的友人在新北市举办纪念活动。艺术家颜柯夫希望在台湾觅得场地，公开陈列刘晓波纪念群雕，他认为这能展现台湾的勇气和包容心。

因起草“零八宪章”而被囚禁多年的中国民运人士刘晓波，2017年7月13日因肝癌在保外就医期间病逝，享寿61岁。

刘晓波的友人、诗人廖亦武和贝岭等人，今天在颜柯夫位于新北市白沙湾的画室，举办刘晓波逝世5周年纪念活动，并展出艺术家郑爱华所创作的纪念雕像群，分别是刘晓波的人像、象征他2010年获颁诺贝尔和平奖的空椅子、呈现刘晓波思想的书本，和献给他的玫瑰花。

这批雕像群曾于2018年刘晓波逝世周年时，在台北市政府前的公园短暂展出。颜柯夫告诉中央社，未来希望觅得场地，公开陈列纪念群雕，他认为，这也能展现出台湾社会的勇气和包容心。

毕业于北京中央工艺美术学院（现为北京清华大学美术学院）的颜柯夫曾参与1989年的天安门学运，之后辗转来台定居。

曾采访过刘晓波的日本产经新闻台北支局长矢板明夫在会中致词时说，刘晓波曾在北京家中昏暗的房里对他说过那句名言：“我没有敌人”，当时他并不以为然。直到2010年诺贝尔奖颁奖期间，他在挪威奥斯陆街头看到当地女高中生穿的衣服用英文写着这句名言，才惊觉刘晓波的理念已经传播得这么快、这么远。

矢板明夫说，推动民主是刘晓波毕生的信念。而唯有民主化，中国的领导人改变对外扩张的思想，台湾才有真正的安全。这是在台湾纪念刘晓波的意义。

刘晓波友人组成的团体“晓波助澜会”也透过脸书（Facebook）发表纪念文。文章称，越来越强横的新极权体制显示，民主化才是出路。在看似绝望的当口，要保有信心，极权体制反人性的本质注定属于历史错误的一方，“我们所能做的，就是像晓波一样，坚持反对，至死方休，无论以何种形式”。

据中央社说，无国界记者（RSF）也发声明称，在刘晓波逝世5周年之际，中国现有15名仍在囚的新闻自由捍卫人士遭遇最严重威胁，若未立即获释可能葬身狱中。这15人包括报道武汉初期COVID-19疫情的张展，和“六四天网”的创办人黄琦等人。无国界记者呼吁国际社会对中国政府施加更多压力，使其终止资讯审查和媒体监控政策。