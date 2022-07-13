《华尔街日报》：美争取中国支持对俄油设价格上限

对俄油设价格上限

美国财政部长耶伦上周与中国国务院副总理刘鹤举行视讯会议，商讨对俄罗斯石油订定价格上限的可能性，显示美国正设法争取中国加入计划，以限制俄国的石油收益。

广告 继续浏览后续

耶伦（Janet Yellen）在东京接受“华尔街日报”（The Wall Street Journal）访问时说，她和刘鹤将继续商讨这个作法。她说：“他们聆听之后，愿意就此和我们展开进一步讨论。”

中国和印度是耶伦为俄国石油订定价格上限必须争取的两大目标，因为中、印现仍大量采购俄国石油，同时不愿加入西方因俄军入侵乌克兰而对俄国实施制裁的行列；中国今年稍早甚至与俄国签署了一项广泛的合作协定。

美国试图利用西方对石油运送的保险和融资控制权，来有效订定中、印等国向俄罗斯购买石油的价格。

耶伦本周稍后在峇里岛出席20国集团（G20）财政部长会议时，可望顺便与印度财政部长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）进行会谈。

耶伦在接受《华尔街日报》访问时说，她比较希望向俄国购油的国家能制定符合前述油价上限的国内政策；但也指出，即使这些国家不这么做，最终仍须接受较低的价格。

她说：“如果他们至少设置一个价格上限，事情会比较容易。即使他们不这么做，制裁措施仍将适用于他们所将往来的西方银行和保险公司，从而会使他们受到影响。不过这对他们无害，而是会有助益。”