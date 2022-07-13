才说经济萎缩 又报6月出口反弹

中国/贸易

根据中国官方数据显示，随着疫情限制的取消，中国6月份的出口出现激增，而进口则在经济不确定性中急剧放缓。

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据法新社今天报道称，中国6月出口意外回升。中国继续实施严格的清零防疫战略对抗新冠病毒，特别是称要保护相对不少未接种疫苗的老年人。

今年春天，经济首都上海被禁闭了两个月，以应对全国性的疫情，这是自2020年以来最剧烈的一次疫情。中国最大的城市拥有世界上最大的港口之一，是国际贸易的一个战略要地。周三公布的中国海关数据显示，6月份，中国的海外销售额同比猛增17.9%。

接受金融新闻机构彭博社调查的分析师原本预计会放缓（12.8%），而在5月份上升了16.9%。

据中国海关发言人李魁文说，对外贸易已经 "明显 "回升，他在媒体面前承认还有一些不明确的 "不稳定和不确定因素"。针尖资产管理公司的经济学家张志伟警告说，出口的强劲势头可能不会持续，发达国家对消费品的需求现在正转移。

在过去的两年里，中国的出口从世界其他国家对新冠病毒保护产品的需求中大大受益。但随着许多国家恢复正常生活，这种需求现在正在下降。

美国和欧洲经济衰退的威胁，加上新一波新冠病毒疫情扩散的风险，也在削弱对中国产品的需求。中国6月份的进口大幅放缓（同比增长+1%），而上个月则是增长4.1%。

法新社说，6月，中国的贸易顺差急剧上升至974亿美元（970亿欧元）。一个月前，中国的顺差为787亿美元。