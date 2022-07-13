新冠病毒争议：中国部分停检进口产品

中国/新冠病毒

中国卫生部宣布，中国将停止检测一些进口商品是否存在冠状病毒，法新社认为中国政府试图在预防疫情和对经济放缓的担忧之间取得平衡。中国报告检测进口产品发现新冠病毒或残余，引发争议，也遭产品被指检测出有新冠病毒的国家不满甚至状告世贸组织。但中国仍然维持对冷冻食品等进关检测。

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据法新社今天报道称，中国说停止对部分进口产品作新冠病毒检测。根据中国 卫生部周二公告，煤炭、矿产品、食品和动物饲料等非冷藏和非冷冻货物现在将被允许进入中国，而无需进行检测。

中国一直在执行严格的防疫政策，称为保护接种疫苗比率不高的中国老年人口。中国并从2020年开始对从国外运来的货物进行调查，并对进口产品的外包装进行消毒。

法新社说，中国当局有时将中国爆发的流行病归咎于进口产品感染。但这些耗时的测试和消毒工作偶尔会造成瓶颈。例如，数千吨热带水果滞留在越南一侧的边境，司机在等待进入中国的许可。

但中国卫生部周二表示，"高风险 "的进口货物仍将不得不进行消毒。据中国卫生部解释，该决定旨在确保工业和供应链的稳定，并强调在任何情况下，在室温下，冠状病毒只能在大多数物体的表面短暂生存。

根据规定，冰鲜和冷冻产品将继续接受检测。

法新社说，自2020年以来，中国一直在实施清零政策，包括通过有针对性的遏制、对检测结果呈阳性的人进行检疫以及对旅行进行监测，尽可能防止出现新的病例。但是这种清零战略正造成经济减缓，供应链经常被打乱，企业关闭，消费下降，更多的人被解雇。