美国总统拜登前往以色列，开启中东访问行程

美国/中东

美国总统拜登周三到访以色列，从而开启对中东地区为期三天的访问行程。以色列为本次行程的第一站，随后，拜登还将前往巴勒斯坦及沙特阿拉伯。出席由海湾合作委员会成员国组织及埃及等三个国家主办的峰会。

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美国总统抵达以色列之后，在耶路撒冷逗留两天，会晤以色列领导人，随后将在周五与巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯在约旦河西岸会面。

本次行程的最后一天，拜登将前往沙特阿拉伯第二大城市吉达出席海湾合作委员会和其他组织共同主办的峰会。与会国家包括来自埃及、伊拉克、约旦以及海湾合作委员会等10多个国家和地区的领导人。

在以色列，美国总统将与该国领导人讨论以色列如何面对伊朗以确保自身安全，包括整合以色列与海湾阿拉伯国家的防空能力。

在约旦河西岸，拜登将寻求重启与巴勒斯坦民族权力机构的关系。此前，特朗普政府停止了对巴勒斯坦的援助，并关闭了美国设在耶路撒冷为巴勒斯坦人提供服务的领事馆设施。

在吉达出席海湾阿拉伯合作委员会成员国及埃及、伊拉克和约旦举办的峰会时，美国总统将阐明美国参与地区事务的愿景。拜登还将会晤沙特国王和王储，以修复两国关系。

美国官员表示：这是拜登上任以来首次出访中东，主要目的之一是推动以色列和沙特阿拉伯之间的关系正常化。这两个历史上敌对的国家，是美国在该地区最重要的盟友。

法新社报道认为：拜登本次中东之行旨在促进地区稳定，改善以色列的地位，助其全面融入该地区，阻止伊朗的影响以及俄中两国的渗透。

面对降低油价的强大压力，美国总统将努力敦促海湾盟国增加石油产量以缓解全球能源危机。