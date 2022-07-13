蓬佩奥：朝核问题是中国共产党的问题

韩国

第13届亚洲领导力会议（ALC）于７月13日至14日举行，本次会议的主题是“新常态时代：寻找大转换的钥匙”，美国前国务卿蓬佩奥在ALC公开对谈中表示：“从某种角度来说，朝鲜核武器只是中国核武器计划的延长线。”

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韩国的朝鲜日报日前以：蓬佩奥:"金正恩相信美国，但习近平阻挠朝鲜无核化"为题刊文并报道说：蓬佩奥还表示：“在我和特朗普与金正恩会面前，（朝鲜）总会先与中国共产党会面”，“我还得知，在我与金正恩进行真挚交谈离开（朝鲜）后，习近平（给金正恩）来电称，‘你敢跟那个国务卿那么做试试’。”

蓬佩奥表示：“他（金正恩）虽有意朝其他方向采取行动，但他也知道朝鲜的经济、生计以及自己能够持续统治朝鲜都依靠习近平和中国。”他还表示：“在中国共产党看来，朝鲜是重要的缓冲国家，是分散美国精力的工具”，“中国知道，我们需要资源来阻止朝鲜核武器。”

2018年3月，时任中央情报局（CIA）局长期间曾秘密访平壤与金正恩举行首次会面的蓬佩奥说：“只要是维系权力所需的事，无论是刺杀家人还是其他，他都做好了准备”，“这一点在与我交涉时也可以看出”，他评价金正恩称：“很果断，不会给美国任何好处。”

关于美国国务院内也有很多人不相信金正恩的无核化意志，蓬佩奥表示：“我感觉金正恩是想走正道的。他知道，在2022年领导一个‘孤立国家’、‘隐遁王国’非常困难。”对于朝鲜最近拒绝对话，接连发动挑衅一事，蓬佩奥认为：“应该从回归特朗普政府第二年中期的制裁水平开始着手”，“（高强度的制裁）能够给金正恩造成真正的压力，让他就无核化进行认真的对话。”

任期内一直主导对中国采取超强硬政策的蓬佩奥表示：“中国试图将全球所有国家都变成自己的属国（vassal state）。”针对“是否认为中国的朝鲜半岛政策目标也是将其变成中国共产党统治下的属国”的提问，他表示：“是的。这种事都是从靠近本国的邻国开始的。”他还预测称：“将面临政治、经济高压，逼迫你做出屈服于习近平要求的选择，而这个选择也将符合中国的利益，而非屈服者。”

关于中国进攻台湾的可能性，蓬佩奥表示：“这是他（任期内）考虑亚太相关问题时一直是最优先关注的问题。”他表示：“每当与杨洁篪、王毅、习近平等中国共产党当局者举行会晤时，开场白都是（中方）‘应该统一’的主张，仿佛台湾是什么脱离出去的残党国家”，他认为：“必须向台湾切实提供能够保护本国的工具和资源。”

美国前国防部长马克·埃斯珀在最近出版的回忆录《神圣的誓言》中写道，蓬佩奥为劝说希望驻韩美军撤军的特朗普，曾表示：“作为连任后的优先事项。”对此，蓬佩奥回避正面回答称：“与总统的对话不便提及”，但他表示：“驻韩美军对美国国民具有重大意义。”他还表示：“韩国有责任在保护本国国民方面成为领导者”，“若想迎接中国共产党的挑战，不暴露弱点是至关重要的。如果我们没有持续向韩国国民提供他们所需的支援的觉悟，便会成为弱点。”