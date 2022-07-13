贺锦丽正说着话 两名中国使馆武官遭太平洋岛国论坛会议警方驱离

中国/武官

美国副总统贺锦丽今天在太平洋岛国论坛发表视讯演说之际，有2名中国武官混进论坛会场的媒体区，当场被眼尖的外媒记者识破，他们最后遭到斐济警方驱离现场。

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据中央社今天报道称，太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）峰会12日在斐济首都苏瓦（Suva）登场。美国副总统贺锦丽13日在太平洋岛国论坛发表视讯演说之际，有2名中国武官混进论坛会场的媒体区。据英国卫报（The Guardian）称，事发当时，这2名中国武官正在参加论坛的一场渔业机构会议，贺锦丽则在会中宣布美国加强区域参与相关措施。

尽管这2人与媒体记者坐在一起，但其中1人被替卫报报道论坛新闻的斐济记者莫沃诺（Lice Movono）认出，指认对方是中国驻斐济大使馆的一名武官。莫沃诺表示，她之所以认得对方，是“因为我与他曾互动至少3次”，包括上月中国外交部长王毅访问苏瓦期间，记者被赶出活动现场，还被禁止提问。

据莫沃诺说，该名武官就是“把我们赶走，并下令其他人驱离我们的官员之一。所以我走到他面前，直接询问他，‘你是以什么身分来此，是中国大使馆官员还是新华社记者？这里是媒体区。’结果他摇摇头，好像在告诉我他不懂英语。”

莫沃诺随即通知会议现场工作人员，会场人员叫她通知警方，后来警员将这2名男子带离现场。此后外交消息人士证实，这2人是来自中国的武官和副武官，任职于中国驻斐济大使馆。