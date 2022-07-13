“魔”“道”继续斗：中国官方整治网络规避检查的“谐音字、变体字”

中国/网络审查

中国墙内敏感词汇多，中国人改以拼音缩写或谐音字规避，中国微博对此再度加强言论审查力道，今日宣布将对“‘谐音字、变体字’传播不良信（讯）息的违规行为”加强整治，并且欢迎检举。中国网络出现的“谐音字、变体字”现象，更多涉足于政治敏感领域。有部分中国网友质疑此举与中国明星的粉丝争议有关，但无论原因，实际上就是言论审查再加强。

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据自由时报今天报道称，中国严格限制言论自由，微博上一般词汇也会被判读为敏感词汇，使贴文被“夹文”、“限流（贴文被秘密屏蔽）”处理，中国网友只能以拼音缩写、谐音字、表情图像emoji或各种隐晦方式规避，例如“政府”写成“zf”、“政治立场”变成“zzlc”、“人民币”变成“软妹币”和“米”、“笑死了”改成“笑不活了”，畸形政策形塑出该国畸形的发文习惯。

据该报道说，对此，微博再度加强言论审查力道，今日上午透过官方帐号公告，将对微博上“利用谐音字、变体字等‘错别字’发布、传播不良信（讯）息的违规行为开展集中整治”。微博指，整治内容主要针对者有3，分别为“加大对利用‘错别字’借机传播不良信（讯）息等违规行为的排查清理力度”、“健全平台用语管理机制，完善关键词识别模型”、“通过建立正向激励机制、加强站内宣介等方式，引导站内用户规范使用汉字”，并欢迎检举。

自由时报称，中国网友气炸，表示“把原词开放了就谁会想用谐音和拼音缩写？”、“为啥用谐音字？难道不是因为有些很正常的字词发出来，都是敏感词汇吗？”、“真要整治，就得想想当初把人逼得不得不使用这种语言的原因”、“要不取消输入框吧，让大家只能接受信息灌输不能发表看法，为什么打谐音心里没点数吗？还不是会被夹”。还有中国网友狂刷火星文嘲讽，“90后哋焱暒妏叒婹苁偅炪茳煳孒（90后的火星文又要重出江湖了）”、“姒后，洎们僦适样窷兲叭（以后，咱们就这样聊天吧）”。