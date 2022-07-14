中国“烂尾楼”的房主罢付月供

中国/房地产

中国的房主们因为一些开发商的不稳定状况而拒绝支付他们的月供抵押贷款，这有可能进一步打击中国陷入困境的房地产行业。

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中国出现因拖延建筑期限而疲惫不堪的房主罢付每月贷款现象。而长期以来，房地产一直是中国经济增长的支柱，在这个房产所有权往往是年轻人结婚前提条件的国家，生活水平的提高和购买狂潮曾刺激房地产。但是，与新冠病毒疫情有关的不确定因素正在打击经济活动并拖累家庭收入，这使买家失去信心，而此时中国的许多房地产集团正处于财务困境。

由于缺乏现金，一些开发商无法继续施工，无法及时交出未建好的房屋。因此，根据房地产公司CRIC周三公布的数据，中国各地至少有100个项目的业主现在拒绝每月付款。这些建房项目分布在50个不同的城市。其中一些正在经历重大延误，而在其他情况下，业主仍未在最初计划的日期拿到钥匙。

据美国投资银行杰富瑞(Jefferies)的分析师说："（受影响项目的）名单在过去三天里每天都在翻倍，他们认为开发商的损失为3880亿元人民币（575亿欧元）。

预售是在中国出售房产最常见的方式。而房地产和建筑业占中国GDP的四分之一以上，曾在2020年推动了新冠病毒疫情后的经济复苏。

但为了减少该行业的债务，中国官方已经收紧了对开发商的信贷条件。因此，许多房地产开发商缺乏现金，包括该行业的头号人物恒大。

据野村银行周四警告说，在这种情况下，每月的罢付 "特别令人担忧"，因为它有可能将“危机”从房地产行业蔓延到金融系统。

据财经新闻社彭博社周四写道，当局本周已经举行了几次紧急会议，但没有引用消息来源。据彭博社报道，中国住房部已经与金融监管机构和中国的主要银行进行了会晤。