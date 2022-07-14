反送中中枪的抗议者被抓后今天出庭受审

香港/反送中

香港司法刚刚庭审”王婆婆“引发关注，当地法庭今天再审一名反送中运动中抗议但也遭警方开枪击中胸部受伤幸存的抗议者。据香港警方表示，在2019年民主抗议活动中被警方开枪受伤的香港男子周四出庭，此前他躲藏了一年多，经常在偷渡者手中的悲惨条件下度日。

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法新社今天报道称，香港男子音译为曾志坚Tsang Chi-kin在2019年反送中抗议活动中被枪伤后被捕。21岁的曾志坚是2019年震撼香港的抗议活动中第一个被警方开枪枪伤的人。在他和一群示威者袭击警察时，他胸部中弹。伤愈后，他因暴乱和袭警罪被起诉，但在2020年底曾志坚弃保失踪。

14日周四，曾志坚再次出现在警方的拘留所里，据香港亲北京的媒体报道说，曾志坚与其他三人在试图乘快艇逃往台湾时被拦截。

但当地国家安全警察拒绝证实这一逃跑企图。香港警方在周四的新闻发布会上详细介绍了这四名年龄在16至24岁之间的逃犯如何试图在美国领事馆寻求庇护，但没有成功，然后在一个走私团伙的手中躲藏了一年多。

据香港高级警员史蒂夫-李说，曾志坚和他的同伴在周三被捕时处于绝望之中，身无分文，均"瘦弱而沮丧"。据警方说，一个社交网络链的成员曾答应帮助这四个年轻人逃走，但必须付费。据称，组织偷渡者把他们藏在一个没有窗户的工业建筑里，"条件非常恶劣"。为了变换藏身之处，他们躲在密封的纸箱里。

据警方说：从心理上讲，这非常困难，他们觉得自己是奴隶被买卖。

据警方说，曾志坚和他的同伴向走私者支付了40万港币（5.1万欧元），还自作视频以筹集捐款，但没有得到任何回报。

据香港执法官员说，他们已经逮捕了一名帮助走私者的34岁仓库工人，并正在寻找其他10名逃往国外，包括英国的嫌疑人。

据法新社说，曾志坚头发蓬乱齐肩，面部表情呆滞，在法庭上目光茫然。但据控方说，他是一个有 "极端的逃跑风险"的人，必须拘留，等待9月13日再出庭。