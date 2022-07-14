彭博社：习近平访问香港后 神隐13天引发臆测

中国/习近平/香港

中国国家主席习近平7月1日访问香港，参加主权移交25周年庆祝活动后，至今已神隐13天。这趟香港之旅也是新冠病毒疫情爆发后，习近平首度离开中国大陆。习近平6月30日在香港与各界人士合照时，香港民建联立法会议员何俊贤戴着口罩站在习近平的后方，何俊贤于7月2日确诊。香港“南华早报”消息说，立场亲北京的香港教育工作者联会会长黄均瑜6日曾说，习近平“冒着生命危险，来到香港发表演说”。

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据中央社今天引述消息报道说，习近平访问香港后神隐13天引发臆测。彭博（Bloomberg News）报道称，根据政府资料，习近平这次没有公开露面的时间是今年以来最久。习近平神隐13天的原因不明，且他低调的露面行程经常在事情过后数天才会公开，如此作法可能是基于安全考量。

不过，在他消失期间，中国国营媒体倒是发布了据称来自习近平的书面讯息。

据消息，习近平上一次长时间神隐是介于2月7日至16日，大约是北京冬季奥运会期间。去年8月1日至16日，他也曾从大众眼前消失。传统上，每年8月中国政坛菁英通常都会前往北戴河海滨别墅区开会。不过，国务院总理李克强、全国政协主席汪洋近日都参加了公开活动，代表今年的这场秘密会议尚未登场。

目前外界仍不清楚习近平的新冠疫苗接种情况，习近平在结束为期2天的香港行程后，于7月1日离开香港，且他访港期间，晚间还特别返回深圳，没有在香港过夜。习近平6月30日在香港与各界人士合照时，香港民建联立法会议员何俊贤戴着口罩站在习近平的后方。何俊贤当天的新冠病毒筛检结果为阴性，但他于7月2日确诊，并根据“隔离令”开始自我隔离。

该报道称，此次出访是习近平首度踏足一个每天新增数千人染疫的城市，也是2020年1月武汉市因疫情封城的数天前、他访问缅甸以来，习近平首次离开中国大陆。他坚定不移的“清零”防疫政策导致他取消所有国际出访，并改由视讯参与多场重要政治峰会。

据“南华早报”说，立场亲北京的香港教育工作者联会会长黄均瑜6日曾说，习近平“冒着生命危险，来到香港发表演说”。

中央社引述报道说，中国目前要求入境旅客在饭店或政府相关设施隔离7天，之后进行3天居家健康监测。上月底宣布的这项调整被视为中国防疫政策至今以来最大转变，但外界无法判断习近平本人是否也必须遵守此类规定。