权威官媒为“清零”护航 是否因有争议？

中国/清零

中国“动态清零”政策下，多地疫情仍不断反复，经济民生受到的冲击也持续显现。中共党媒人民日报今天起刊发系列评论，重申必须坚持动态清零的总方针，强调要凝聚抗疫共识。

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据中央社署名张淑伶今天报道称，官媒出手凝聚共识，称中国防疫最好坚持动态清零。

自新冠病毒疫情在2020年初爆发以来，尽管病毒历经变异，全球逐步采取开放措施，但中国仍坚持要对疫情动态清零，也就是“发现一起、扑灭一起”，在海内外都引发争议。人民日报今天刊发评论部的署名文章“我们的防疫措施是最经济的、效果最好的——毫不动摇坚持‘动态清零’总方针”，是系列评论的第一篇。

文章引述中共总书记习近平日前在湖北省武汉市考察时强调：“我们有中国共产党领导，有社区这个重要基层基础，有能力也有实力实行动态清零政策，直至取得最后胜利”以及“如果算总帐，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的”。

文章重申官方的论述，指中国有14亿多人口，老年人口数量巨大，还有相当数量的儿童和有禁忌症无法接种疫苗的人群，“疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障”，且各地医疗卫生条件存在差异。如果短期内大量人群被感染，进而出现大量重症和死亡病例，导致医疗资源挤兑，后果不堪设想。

据中央社说，中国官方至今仍表示要坚持动态清零，防疫政策被认为具政治考量。