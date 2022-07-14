由于投诉过多，北京天通苑社区收回新冠监控手环

监控手环

继疫苗与核酸检测后，中国的防疫产业链又多了电子手环。财新网报导，一名13日从广东回北京的女士表示，社区通知她居家隔离7天，并在凌晨1时突然送来一个电子手环，要求她下载“微健康”App，每天配戴电子手环测量体温。

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她收到的产品说明书显示，手环名称为“多体徵感知设备”，功能包括体温测量、心率监测、运动监测等，需要24小时配戴，每次打开App时间保持5分钟以上。

北京朝阳区一名居委会工作人员表示，电子手环是几天前刚下达的管控措施，最大的用处是可以精准定位。

有住在北京天通苑社区的居民表示，目前没有看到任何有关于电子手环的政策规定，质疑“这是否侵犯了个人隐私？”由于投诉过多，该社区已经将电子手环回收。

报导指出，研发这一手环的公司为北京微芯感知科技有限公司，该公司研发的多体徵感知设备曾使用于今年北京冬奥会、冬残奥会。目前该公司对此事并无回应。

科技部落客“大红矛”7月13日在微博发文说，他返京后主动报备并进行了核酸检测，在居家隔离期间，社区打电话称政策更新，要求居家隔离者必须24小时配戴电子手环，连接手机上报体温数据方便监测。

但是“大红矛”认为，没有文件显示有这种政策，所以不愿配戴。他还发现，收到的电子手环产品包装上没有“3C”认证，产品品质无法保证，他更不敢戴。

这篇文章引发热议后，多名北京市民陆续反映居家隔离期间被要求配戴电子手环。网友指出，隔离期间已经定时回报体温以及做抗原检测、核酸检测，现在还要用电子手环实在太过分。他们并质疑背后有人发防疫财。

天目新闻报导，北京市卫健委工作人员7月14日回应，从外省市中高风险区回京，需要落实居家隔离政策，但未发布过居家隔离人员需要配戴电子手环的相关政策，“可能是属地各社区的防疫要求”。