耶伦与刘鹤通话讨论什么？华尔街日报披露：要求中国对俄罗斯石油限价

石油价格

《华尔街日报》在周三的报道中披露，美国财长耶伦上周与中国副总理刘鹤通电话，试图说服中国对俄罗斯石油限价。

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耶伦对《华尔街日报》表示，“中方听取了我们的意见，并准备继续讨论。”

报道说，中国和印度是耶伦推进对仍然是出口石油限价设想的两个重要目标，因为他们都从俄罗斯进口大量石油，且并未加入西方对俄制裁。

耶伦称，她更愿见到进口俄罗斯石油的各国设立与限价相符的国内措施。耶伦说“即便各国不主动限价，这一制裁也将适用于他们必须要打交道的西方银行和保险公司，因此他们最终也将受到影响。”

根据美国等西方国家的设想，装载俄罗斯石油驶向全球各地的油轮只能由美国、英国和欧盟的机构承保及协助融资，以确保石油出口价格在限定以下；如果其他国家不遵守限价，则可能无法得到必须的保险。

耶伦表示，西方尚未决定将俄罗斯石油出口价格限制到什么程度。当前国际油价约为96美元每桶，而俄罗斯石油已经比这更便宜了。

另据彭博社周三报道，美国和盟友近日讨论，是否要给俄罗斯出口的石油限价至每桶40-60美元，以此打击该国财政收入。

不过，这一限额设置在多少，则取决于各方达成协议之时市场的情况，并有可能显著变化。在本周一国际油价下滑之前，俄罗斯原油出口价格大约在80美元一桶左右。

另外有消息人士透露，尽管已经遭遇一些限制，但俄罗斯通过出口石油，每天仍可收入6亿美元。拜登政府限价的目的是要让俄罗斯财政吃紧、没钱打乌克兰战争。

但另一方面，糟糕的限价执行可能导致国际油价大涨。有预测称，如果实行俄油限价，国际油价可能飞涨到最高185美元一桶，重创全球经济。