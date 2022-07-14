西安李强玩忽职守怠慢疫情遭革职法办

中国/清零/西安

据中国有关当局表示，一名中国官员因玩忽职守，以及 "沉迷于电子游戏"而被解职，因他的失职而导致一名妇女疫情期间在医院门外流产。

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据法新社引据引述中国官方消息报道称，中国北方城市西安的紧急医疗中心主任音译为李强是今年1月份因该丑闻而受到谴责的官员之一。

一名即将分娩的妇女被拒绝进入拥有1300万人口的城市的一家医院，理由是她没有有效的PCR测试证明，当时正值去年冬天的疫情封城期。该女性流产的消息，以及照片被公布在互联网上，引发了人们的强烈不满，并对有时过度应用某些针对新冠病毒疫情的限制进行了激烈的辩论。

据中国共产党地方纪律监察部门周二表示，李强已被免职，今后禁止担任公职，并将被送上法庭。 该声明指责他玩忽职守和腐败。声明说，李强的工作是帮助受难者和受伤者，但他 "无视人民的重大利益"。官方说，"李强的极大不负责任导致了几起严重事件，在互联网上引起了极大的反响，也在社会上造成了负面的影响。"

官方声明还指责李强接受宴会邀请、贿赂和 "长期沉迷于智能手机电子游戏"，导致他忽视了应有的领导职责。

法新社说，中国政府在支持电子游戏产业的同时，也打算打击有时非常强烈的儿童成瘾现象。近年来，官方限制了未成年人在线游戏的时间。

自2020年以来，中国一直在实施清零战略，其中包括有针对性的封锁，大规模的筛查活动，以及对检测结果呈阳性的人进行强制性的监控隔离。自去年以来，在西安和上海等被禁封的城市，几起民众被拒绝进入医院的案件激起了公众舆论怒火，并促成了对疫情措施的某种厌倦。