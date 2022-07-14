达赖喇嘛今访中印冲突地区 有称时机敏感

中国/印度/达赖喇嘛

流亡印度的藏人精神领袖达赖喇嘛今天出访拉达克（Ladakh），也就是中国与印度于2020年发生流血冲突的地区。由于时机敏感，印度是否有意在边界争议打“西藏牌”，引起臆测。

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据中央社署名林行健今天报道称，达赖出访中印冲突地区或时机敏感。藏人行政中央（CTA）官方媒体“今日西藏”（Tibet Today）今天说，达赖喇嘛今天上午启程访问拉达克，这也是他在全球爆发新冠病毒疫情以来，首次离开位于达兰萨拉（Dharamshala）的住所。此前，达赖喇嘛均以视讯方式与外界联系，或是在住所接见贵宾。

“今日西藏”表示，达赖喇嘛是在藏传佛教赤瑟寺（Thiksay Monastery）的邀请下，同意出访。

另方面，印度媒体“论坛报”（The Tribune）则说，达赖喇嘛预计经过两天的跋涉后抵达拉达克，可能停留1个月的时间，在当地讲道。

据中央社说，达赖喇嘛1959年从西藏拉萨出逃印度，之后在印度的达兰萨拉成立藏人行政中央，也就是西藏流亡政府。印度支持达赖喇嘛与流亡藏人之举，被北京指责为“干预中国内政”。

拉达克位于印度的查摩与克什米尔省（Jammu and Kashmir），是媒体管制区，欲前往采访需事先提出申请。达赖喇嘛上次访问拉达克已是2018年，当时北京向印度提出抗议。

印度与中国2020年6月在拉达克的加万谷（Galwan Valley）发生士兵斗殴，印方20人身亡、中方死伤人数不明，此后两国加强边界兵力部署，关系陷入紧绷。新德里多次表示，边界争议不解决，两国关系就无法正常化。

冲突后，中国与印度迄今召开了15轮军长级会谈，但在第13轮之后陷入僵局。印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和中国外交部长王毅，上周在G20外交部长会议的场边举行会谈，同意尽快举行第16轮的军长级会谈。有媒体引述消息人士称，第16轮军长级会谈预定7月17日举行，因此达赖喇嘛此刻的出访，被部分观察人士猜测为印度政府可能有意重打“西藏牌”，在边界议题上向北京施压。

中央社说，印度总理莫迪（Narendra Modi）去年以及今年，两度在达赖喇嘛生日当天公开致贺。