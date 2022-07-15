中国次季和上半年GDP均逊预期 半年2.5% 官认达全年目标「有挑战」

中国/经济

受疫情和「清零」政策影响的中国，第二季国内生产总值 (GDP) 增长大幅放缓至0.4%，低于市场预期的0.9%至1.2%，较首季GDP大跌4个百分点，创2020年初疫情以来的最慢经济增长。而以上半年计算，GDP更是按年增长2.5%，较市场预期低约0.4个百分点。统计局发言人付凌晖表示，实现全年5.5%的增长目标「有挑战」。

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据通讯社调查，超过十位首席经济学家对中国今年GDP预期的中位数为4.3%，而人民银行货币政策委员会委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣早前亦已表示，虽然中国经济在今年下半年将会出现强劲反弹，但全年5.5%的增长目标将难以实现。

中国统计局今(15日)早公布最新经济数据，第二季和半年的经济增长均逊于预期，付凌晖指出，今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击，5月起，经济回稳，但第二季度而言，经济下行压力明显增大，保持增长已不容易，实现全年5.5%左右的目标有挑战，但中国的经济长期向好基本面没变，经济韧性强的特性明显，相信随着一揽子的推动措施见效，经济有望逐步改善。

根据公布，中国第二季其他经济数据发展不一，但综合首季而言，上半年的工业、零售和投资数据普遍胜过预期，例如上半年全国规模以上工业增加值按年增长3.4%；社会消费品零售总额近21.04万亿元人民币，按年下跌0.7%；全国固定资产投资按年增长6.1%。

就业方面，上半年全国城镇新增就业654万人，占全年增长目标约六成，全国城镇调查失业率平均为5.7%，其中第二季平均为5.8%。当中，6月16至24岁人口调查失业率进一步升至19.3%，再创2018年有数据以来新高。统计局发言人付凌晖解释，今年高校毕业生创新高，加剧青年就业压力，令有关年龄群组的失业率处于较高水平，期望随着经济恢复，稳就业政策见效，促进情况持续向好。

个人消费方面，上半年中国居民消费价格（CPI）年增1.7%，第二季年增2.3%。另外，居民人均可支配收入为1.85万元人民币，同比增长4.7%，扣除价格因素，实际增长亦有3%。