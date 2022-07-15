中国烂尾楼拒付贷卷风暴 陕西首酿上千苦主包围银保监局

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中国“烂尾楼”业主集体停缴贷款风暴越演越烈，迄今已增加到235个建案，还首度出现大型陈情抗议事件。上千名西安受害业主昨天一度包围陕西银保监局，要求查办银行违规放贷给建商。

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据中央社今天报道称，中国烂尾楼停贷风暴引发社会关注后，陕西省银保监局14日上午遭到千名西安烂尾楼受害业主包围陈情抗议。推特影片显示，业主们举起抗议纸张高喊“违法放贷”，现场有大批公安戒备。这起烂尾楼引发的包围官署陈抗事件，陆媒均未报导，中国网络社群也搜寻不到只字词组。

过程中，尽管有公安局长居中协调，银保监局官员仍一度犹豫是否步出大门与陈情代表沟通，业主则喊话：“领导不要怕，我们不打你！”

据消息，西安是烂尾楼重灾区之一，非正式统计多达70几个。今年3月，近300名西安“易合坊”小区业主搬进复工无望的烂尾楼里，在没水没电没电梯的毛坯房中艰难栖身。其后，西安高新区锦岭公寓100多户业主集体搬进烂尾近5年的楼房，有的打地舖、有的睡板床。建商切断水电，业主自建厕所。

6月底，江西景德镇“恒大珑庭”业主集体率先宣布集体拒绝向银行缴纳贷款，盼施压地方政府与建商完工。消息一出，多地受害业主纷纷串连响应，烂尾楼风暴越演越烈。迄今发表“全体业主停贷告知书”的楼盘（建案）已达235个，持续快速增加中。

该报道称，这波业主发出的停贷告知书，不再针对追讨也没用的建商，而是把矛头对准贷款银行，直指银行违规发放房贷给建商，未按规定把房贷存入监管帐户，也未履行资金监管义务。包括西安在内的部分楼盘业主，还点名当地的银保监会漠视银行违规不处罚。

中国官媒证券时报13日以“谨防烂尾楼盘停供风险扩散”为题发表头版评论称，近期有烂尾楼预售屋主集体决定停止还贷，引起不少烂尾楼屋主仿效。如果问题得不到解决，将使屋主、房企、银行同受伤害。评论强调，如果问题得不到解决，“屋主不仅受伤害，还可能面临征信污点”。

然而，投诉无门的业主这次停缴房贷，甘冒可能失去房子与信用的风险，就是期盼官方介入解决。中央社引述被称为“小镇做题家”的武汉一名29岁受害女楼主发文说，失去信用在中国是极为严重的事情。“不需要法律专家来科普，谁都能明白，这对个体的巨大风险。你会变成‘老赖’，会上征信，不仅仅是坐不了飞机，做不成生意，还要影响你的子女，你一辈子都会打上这个标签。”但是，这位“小镇做题家”说，若房子被银行收回了，烂尾楼谁要啊，只能低价抵押，根本不够还钱。差银行的钱，银行依然会继续透过强制执行的方式搞定，比如，每个月从工资帐户上扣。“可是，又有什么所谓呢——生活都没了，还要征信干啥？”