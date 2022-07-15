中国经济遭重创 动态清零是主因

中国-新冠病毒

2022年2月20日，中国国家主席习近平在北京举行的2022年冬奥会闭幕式上挥手致意。一个月后的3月28日，上海封城。刚刚公布的统计数字显示，中国第二季度经济增长仅有0.4%，专家归咎于动态清零和房地产低迷。

中国官方公布数据显示，第二季度经济增长仅为0.4%，这是中国自2020年第一季度爆发新冠疫情经济出现28年来首次萎缩以来最低的增速。专家认为清零政策是造成中国经济不振的主因。

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清零政策代价巨大

华尔街日报分析认为为，“中国经济增长率创下两年多来最低水平，体现出在这个全球第二大经济体，政府的动态清零防疫政策给经济带来的代价之大。”

中国第二季经济增长如此低的程度甚至超过许多经济专家的悲观估计和市场预期，法新社之前调查过的一个分析团队曾预测中国第二季经济增长为1.6%。接受华尔街日报调查的经济学家则预测为0.9%。

一些专家认为造成中国经济增长大倒退的主因一是清零政策，二是房地产。中国自2020年春季起严格实施大范围封锁抗疫措施，一度曾对防疫起到积极作用，中国工厂也迅速恢复开工。

但后来在疫情形势普遍好转，奥米克戎病毒变种毒性减轻，全球多数国家普遍采取开放性防疫的情况下，中国领导人习近平仍要求坚持动态清零不动摇。结果，中国许多城市，甚至一个省，一经发现新一波疫情，就立即大规模检测，严格隔离，实施封锁。

中国经济中心上海，4月至5月实施动态清零，居民足不出户长达两个月，许多企业关闭，封控一直延伸至6月初，市场普遍预计上海经济大幅放缓，但其幅度仍远远超过预期，根据官方数据，上海第二季负增长13.7%。

法新社援引专家分析，清零措施给中国经济沉重打击，众多企业、工厂，商店被迫停工关店，供应链陷于紧张。

除了清零，房地产萎靡不振更是雪上加霜。6月份，官方数字显示，新房价格再次收缩（同比-0.5%）。这是该指数第二个月的下降，该指数汇总了中国70个城市的平均价格。

此外，澳新银行的经济学家Betty Wang强调，"越来越多的买家因为经济放缓和施工进度或开发商交接钥匙的延迟而停止每月付款"。专家警告，房地产危机的这一方面是 "令人担忧的"，因为它直接威胁到金融系统。

失业率仍居高位，6月份5.5%，一个月前为5.9%。16岁-24岁劳动力几乎每五个人就有一个失业。

官方公布的数据显示，中国6月份的社会消费品零售总额同比增长3.1%，扭转了5月下降6.7%的局面。在封控措施放松后，6月份的工业增加值也得到恢复，同比增长3.9%，增幅较5月份的0.7%明显扩大。这从另一个侧面反证，清零政策对中国经济造成重大打击。。

但专家们认为，封控造成的影响对一些企业来说不会很快过去。而且，中国领导人至今还在强调“坚持清零不动摇”

中国政府今年设定的GDP增长目标是"5.5%左右 "，尽管这一数字是除去新冠疫情时期，中国自90年代初以来最慢的增长速度，许多经济学家怀疑这一目标能否实现。

他们认为下半年中国的经济不会迅速复苏，因为北京当局可能继续采取严格的“清零政策”，而且曾经繁荣的房地产市场仍处于深度低迷中，全球的经济预期也在最近几个月急剧减弱。

这一增长放缓出现在政治上极其敏感的一年，如果不发生意外，习近平应该会在秋天再次当选为中国共产党的领导人。