习近平这笔账是怎么算的

中共二十大前瞻

中国国家主席习近平与总理李克强。中国2022年7月15日公布经济数字，第二季度经济增长只剩0.4%，被认为是习近平坚持清零造成的恶果。

7月14日，中共中央机关报『人民日报』发表评论，声称动态清零的防疫措施是“最经济的、效果最好的”，评论发表不到一天，就被官方出台的经济数字打了脸。

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中国第二季度遭遇工厂停产，商店关门，供应链紧张，房地产低迷种种，不会有经济专家高估经济增长，但实际的数字仍低于市场比较悲观的预期， 这是许多人没有想到的。而造成这一局面的重大原因，许多专家毫不犹豫归咎于“清零政策”。

动态清零是造成中国第二季度经济增速仅为0.4%的主因，这是中国2020年爆发新冠疫情以来最低的增速。人民日报评论称，中国的防疫措施是最经济的？一次次封城，工厂停工，学校停课，商店关闭，企业倒闭，上海第二季经济负增长13%就是最好的反面证据。效果难道是最好的？上海以及多个大城市甚至东北一些省遭封锁带来的惨重教训显示，封城造成的次生灾害、人道灾难不可估量，造成的灾害远远超过了新冠疫情本身带来的灾害。

当然，人民日报只是在传达习近平总书记的意图，连评论标题也几乎完全出自习近平6月份武汉考察时说的一句话：“如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的”，习近平还说：“我国近三年的疫情防控实践充分证明，动态清零符合国情、符合科学，路子是对的、效果是好的，是现阶段我国及时控制疫情的最佳选择。”

人民日报评论称，“三月以来，中国经受住了武汉保卫战以来最严峻的疫情防控考验“。一句话就把上海等地整整封城两个月，直到六月初还在封控状态造成的灾难划归为成绩，且这样总结：“我国疫情防控有良好的成本效益比，动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，可持续且必须坚持。”

总书记算总账，百姓似乎难以理解。据报道，这篇几乎被所有官媒转载的文章在评论区“翻了车”，这里举几段中国数字时代摘自网民的评论，有的说，“吹口哨走夜路，自己给自己壮胆”、有的说，“只要遮住眼睛我们就是最幸福的”，还有网友质疑：“请问你们的‘最经济、效果最好’有数据支撑吗？核酸花了多少钱、这两年有多少人失业、有多少小微企业倒闭、一刀切封医院导致多少人死亡，有数据吗？”

习近平难道没有意识到经济问题的严重性吗？ 根据新华社7月15日 发出的通稿，习近平日前视察新疆时还“叮嘱当地负责同志，要坚持‘外防输入、内防反弹’，坚持‘动态清零’”。

习近平6月28日视察武汉时甚至表示，“宁可暂时影响一点经济发展”，也要继续清零! 有学者分析，清零已经被习近平提到制度优势和个人成就的高度，在20大还有几个月就要召开的当下，他怎么会放弃清零这块招牌呢？

不过，许多观察人士也注意到，习近平尽管不断地要求坚持动态清零不动摇，中国总理李克强却在不断地推出措施救经济。以至于中国有些地方已经开始放松管控，抓起了经济。如果说，习近平每次讲话都要提“坚持动态清零不动摇”，李克强每次讲话都在讲“经济形势严峻”，几乎不提“清零”二字。

7月12日，李克强主持召开专家和企业座谈会，听取他们的意见和建议。有意思的是，李克强在强调了“二季度我国经济发展极不寻常，超预期因素带来严重冲击，经济新的下行压力加大，4月主要指标深度下跌”之后，把自己领导的国务院的功劳简述了一遍，他先引出一句，“在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门落实党中央、国务院部署，有力应对困难挑战”，”推出稳经济33条一揽子政策措施等，召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作。政策效应较快显现，5月主要经济指标跌幅收窄，6月经济企稳回升，这极为不易“。

李克强提到的全国电视电话会议，就是被外界称之为”十万名官员动员大会“。他曾在相当长的时间内失去了主管经济的大权，曾被形容为后邓时期“最弱势的总理”，能到前台召开这样的大会，之前是很难想象的。

李克强当然是在讲，只要放松管控，经济就会有起色。的确，尽管第二季经济增速极低，但6月份的社会消费品零售总额同比增长3.1%，扭转了5月下降6.7%的局面，6月份的工业增加值也同比增长3.9%，这些都和封控放松有关，但这并不意味着中国经济很快会复苏，李克强讲话的重点似乎是放在“这极为不易“几个字上。他希望各位“齐心协力”，“推动经济运行尽快回归正常轨道。“

有分析称，李克强可能希望在最后几个月任期内奋力一搏，留下一点清名。 以习近平为代表的清零派和李克强代表的救经济派，就这样成了中共20大召开之前党内最高层博弈的独特风景。