前一日有外媒称神隐 今报习近平抵访新疆

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中国官方媒体今天称，中国国家主席习近平8年后于近日再访新疆。习近平视察了大学、博物馆和社区，关注民族团结和社会稳定；习近平也关注经济，在视察“一带一路”设施时称新疆已变成枢纽。这是习近平不到两周内第二次的视察行程。6月30日他前往香港出席主权移交25周年庆祝活动，7月1日回中国大陆后，长达13天未在官媒报导中公开露面；不过14日晚间，央视就播出习近平视察新疆的消息。

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据中央社署名沈朋达今天报道称，中国官媒央视app说，习近平12、13日前往新疆维吾尔自治区的乌鲁木齐市、石河子市视察。习近平此前曾3度赴新疆，分别是2003、2009和2014年，距离前一次已时隔8年。

中央社说，在国际关注新疆少数民族人权问题之际，习近平的视察格外引起关注。

中国央视在一篇分析中表示，习近平本次的视察行程，折射出对完整准确贯彻“新时代党的治疆方略”的高度关注。

习近平在乌鲁木齐视察了新疆大学、乌鲁木齐国际陆港区、天山区固原巷社区和新疆维吾尔自治区博物馆；在石河子市则视察新疆兵团军垦博物馆、8师石河子市143团。

分析提到新疆大学和中共早期党员的渊源；以及校内设有“铸牢中华民族共同体意识研究基地”，研究习近平2014年提出的“中华民族共同体意识”。

固原巷社区是多民族社区，习近平2014年曾说，新疆问题“最难最长远的还是民族团结问题”。分析称，“兴疆稳疆，重在基层”，习近平这次视察时说，要把工作做到基层、接地气，把基层党组织建设好，发挥战斗堡垒作用，使各族群众生活越来越幸福。

习近平在自治区博物馆则观赏少数民族柯尔克孜族（吉尔吉斯族）的史诗“玛纳斯”说唱。央视分析称，这部史诗描述该族人民和外来侵略者斗争的故事，“中华民族共同体，自古就牢不可破”。

乌鲁木齐国际陆港区则和习近平极力提倡的“一带一路”有关。央视分析说，新疆位于欧亚大陆中心，习近平2014年在当地视察时表示，新疆在“建设丝绸之路经济带中有不可替代的地位和作用”。习近平在这次视察时说，随着“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，“而是一个核心区、一个枢纽地带”。

据中央社说，新疆人权近年成为国际政治议题，使习近平本次的参访备受关注。欧美国家指控中国官方在当地广设“再教育营”，迫害维吾尔族等穆斯林少数民族。中国则辩称，那是培育技能、“去极端化”的教育培训中心，在相关政策下新疆未再出现恐怖攻击。联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）5月曾到访新疆，但仍无法平息外界质疑。