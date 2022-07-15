拜登访问沙特缓解石油供应压力

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美国总统拜登周五抵达中东之行最后一站沙特阿拉伯，开始为期两天的访问。拜登周五会晤了沙特国王萨勒曼及王储穆罕默德·本·萨勒曼。拜登此行引起争议，法新社称，美国情报部门调查显示穆罕默德是沙特记者卡舒吉遇害的幕后主使。拜登表示，他与沙特阿拉伯王储穆罕默德会面时，提出了记者卡舒吉被杀的问题。

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拜登周五从以色列乘坐空军一号专机飞抵沙特沿海城市吉达，拜登成为首位从以色列直飞沙特的美国总统。2017年，前美国总统特朗普则由沙特直飞以色列。

法新社报道，戴着太阳镜的拜登走下"空军一号"专机后，接受麦加（Mecca）省首哈立德王子（Prince Khaled al-Faisal）和沙特驻美大使班达尔公主（Princess Reema bint Bandar Al-Saud）迎接。

拜登随后前往阿萨拉姆王宫，会晤沙特国王及王储。拜登在与穆罕默德见面时，与对方碰拳，并出席一系列会议。

沙特与美国关系近年因屡次批评沙特王室的记者卡舒吉被杀而陷入谷底。尽管穆罕默德否认是杀害卡舒吉的主谋，但美国情报显示卡舒吉遇害与穆罕默德有密切关系。当时作为总统候选人的拜登对此表达强硬立场，承诺要让沙特王室成为国际社会的“弃儿”。

然而，国际油价近期因俄乌战事急升，拜登被指因要沙特出手缓和石油供应压力而访问沙特，尽管他出行前多次淡化事件，称"不会见穆罕默德，只是出席国际会议"，但仍招致国内猛烈批评。拜登周五与穆罕默德会面和碰拳示好，或显示他对沙特态度进一步软化。

拜登会见86岁的沙特国王萨勒曼，随后与王储穆罕默德及沙特官员举行会谈，周六将参加吉达安全与发展峰会。峰会由沙特与美国共同发起，阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼5个海湾阿拉伯国家以及埃及、伊拉克和约旦3国领导人将会出席。

最新消息指，拜登周五表示，他与沙特阿拉伯王储穆罕默德会面时，提出了记者卡舒吉被杀的问题。拜登说，他非常直截了当表明，一位美国总统在人权问题上沉默，将与所捍卫的价值观不一致。

拜登在记者会上并表示，他与沙特领导层举行了很好的一系列会议，在安全和经济问题上取得重大进展，但人权也是一个主要话题。

拜登的访问受到人权活动人士的批评，沙特王室被指严重侵犯人权，并对反对者进行严厉镇压。

卡舒吉的未婚妻周五在推特上发文，指责拜登手上沾上了沙特政权受害者的“鲜血”。

另据报道，以色列总理拉皮德周五发表声明表示，沙特阿拉伯已宣布向以色列航班开放领空。

拉皮德在声明中说，在以色列与沙特和美国之间历经"漫长而秘密的外交磋商"后，沙特向以色列航班开放领空。以色列交通部长米夏埃利形容，沙特此举将显著缩短以色列航班时间并降低航班价格。

以色列航空公司航班之前只被允许通过沙特领土上一条特殊空中走廊，飞往阿联酋和巴林。长期以来，沙特禁止向以色列的航空公司航班开放领空。