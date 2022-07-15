民主党压力重临 亲京派连日发文促改变 刘锐绍称非要该党消失

香港/政治

继「香港人书展」因场地终止租约而被迫取消之后，连日被亲北京传媒批评的民主党，亦因场地问题取消原订明（16日）天举办的年度宴会，使该党失去年度目标收入的一成。酒楼就暂停一天营业的理由不尽相同，但亲京传媒和统战者的评论则是一致的，就是要民主党改弦更张，否则可能会步现已解散的香港教育专业人员协会后尘，而明年的区议会选举将是转折点。不过，评论员刘锐绍不认同这观点，称北京现阶段只是发警号，但无意要该党消失。

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亲北京的大公文汇传媒集团连日批评曾是香港最大政党的民主党，以《大公报》为例，该报自本月11日起，一连五日发文批评民主党，共中有两天是整版批评，主题是批评该党于上月底发表的香港回归25周年立场书和原订明日举行的「年度宴会」，并循此再提民主党勾结外国势力。综合而言，该报认为，民主党的立场书是在扮受害者、把责任推给「掌权者」是抹黑政府，形容该党是「逢中央、特区政府必反」；而年度宴会则是指责该党藉此筹款「续命」，却罔顾大办宴会增加传染武汉肺炎疫情的风险。

到了昨(14日)天，身兼中国侨联副主席和中国和平统一促进会香港总会理事长的卢文端更在《明报》撰文，以《民主党的生路与死路》为题，指该党若不思悔改，「对文汇报、大公报发出的警号置若罔闻」，「其成员因为民主党身分不能入闸参加明年区议会选举，那就是民主党的大限将至了。」

他指出，民主党过去提出「民主回归」、「民主拒共」、「爱国不爱党」，是反共特质的「标志性表现」，若要求生，便要「去反共化」，「做到尊重共产党领导的国家基本制度」和改弦更张，不做危害国家安全之事。他有劝喻民主党员参选之势地说，新选制下的区议会选举，将为「符合爱国者条件的非建制派人士预留很大空间」，若该党仍我行我素地拒绝参选，其党员身分将成为「入闸」参选障碍，该党将要「鸟兽散」了。但他认为，文大两报的批评并非要民主党解散，而是一再敦促该党「改弦更张」，望该党体会其中含义。

民主党：短期未有财困 刘锐绍：对港「紧处未算紧」

文章见报当天下午，民主党发出公告，指酒楼方面宣称，由于宴会场地附近出现确诊群组，酒楼须停业消毒，于是明日一天三场的年度宴会要取消，损失数以十万元计。但翻查卫生防护中心资料，酒楼所在大厦于过去一星期并无强检公告，酒楼昨日、今日及后日亦继续营业，只是明天休业。

不同传媒致电该酒楼查询时，却获得不同答案，有员工指周六停业的原因是要维修冷气和抽风系统；另有「陈经理」指，两个原因都有，就是早前附近有确诊个案，另加抽风系统有零件需要更换，故停业一天。

民主党资源开拓委员会主席袁海文今早在电台拒绝评论酒楼是否受压，只是说，酒楼应该清楚其环境情况，酒家既以卫生理由解释，相信对方有自己的考虑。他表示，民主党今年目标收入约300万港元，取消宴会影响一成收入，但未至于令该党未来两、三个月出现财政困难，稍后会视乎人力重办宴会。

对于文大两报连日发文批评该党，袁海文重申，民主党一直反对「港独」，支持「一国两制」，尊重国家制度。 中国事务评论员刘锐绍向本台表示，亲京传媒的连日批评是向民主党发出信号，是一种姿态在前的表现，但不是要「整死」它或令它消失，更不是要劝导该党参与明年的区议会选举。他续称，中国政圈早已传闻，北京不希望在今秋中共第二十次党代表大会前出现具争议事件，尤其是引起国际关注之事，今次民主党的争议便是典型中央意愿与执行者之间的差距。

他续称，虽然北京现时并非要亡民主党，但对民主党派的打压不会到此为止，因为对北京而言，香港虽已「由乱到治」，但「稳处未算稳」，所以政策亦会是「紧处未算紧」，而「二十大」之后的事，现在谁也说不准。