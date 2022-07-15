法新社指清零严控与房地产危机造成中国经济急剧下降

中国/经济/清零

法新社今天直接说，中国经济增长在第二季度崩溃，创下自2020年以来的最差表现，原因就是疫情清零政策限制和房地产危机严重打击了中国经济。

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法新社说，病毒疫情和房地产导致中国经济增长急剧下降。根据中国官方周五公布的官方数据，中国国内生产总值（GDP）在4月至6月期间同比仅增长了0.4%。

中国国家统计局官员说，由于国际背景和中国的新冠疫情，中国经济面临着 "极其不寻常 "的情况。

自2020年以来，中国一直在实施清零政策，其中包括通过有针对性的禁闭、大规模筛查、对检测结果呈阳性的人进行隔离和监测旅行，尽可能避免新的病例。今年春天，为了应对该国两年来最严重的疫情，经济首都上海被禁闭了两个月。5月，在首都和政治权力中心的北京也考虑了类似的封锁。但这些措施对经济造成了严重打击，许多公司、工厂和企业被迫关闭，供应链处于紧张状态。

据凯投宏观的经济学家朱利安-埃文斯-普利查德（Julian Evans-Pritchard）认为，在这种背景下，第二季度的GDP正增长 "很难让人相信"。

中国房地产陷入危机对中国经济是雪上加霜。

根据BNS的数据，6月，新房价格再次收缩（同比-0.5%）。这是该指数第二个月的下降，该指数汇总了中国70个城市的平均价格。

此外，澳新银行的经济学家Betty Wang强调说，"越来越多的买家因为经济放缓和开发商在施工进度或交钥匙方面的延误而停止了他们的每月付款。