第二季度数据公布：中国经济见深红

中国/经济

中国官方今天公布的数据显示，中国第二季度的经济增长呈现崩溃，仅有0.4%。法新社指中国疫情清零限制和房地产危机对中国经济活动造成了严重打击。

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据法新社今天自北京报道称，中国第二季度增长崩溃。

该报道称，虽然有疑问，但鉴于中国在全球经济中的份量，中国官方GDP数字总是受到密切关注。尽管对中国经济衰退是广泛预期然而，接受法新社调查的一组分析师预计，经济放缓的程度其实要温和得多（1.6%）。在2022年第一季度，中国的国内生产总值（GDP）在一年内增长了4.8%。

自2020年以来，中国一直在实施清零政策，其中包括通过有针对性的封禁、大规模筛查、对检测结果呈阳性的人进行隔离和监测旅行，尽可能避免出现新病例。

在今年春天，经济首都上海被封城了两个月，以应对中国两年来最严重的疫情。5月，在首都和政治权力中心的北京也考虑了类似的封锁。这些措施对经济造成了严重打击，许多公司、工厂和企业被迫关闭，供应链处于紧张状态。

然而，作为家庭支出的主要指标，零售销售在6月份却强劲反弹（同比+3.1%），而5月份是连续第三个月下降（-6.7%）。

而工业生产方面，在5月份意外反弹0.7%之后，上个月的工业生产同比增长了3.9%。至于失业率，6月份为5.5%，而一个月前为5.9%。中国官方仅对城市居民作失业统计。2020年2月，在中国疫情最严重的时候，失业率曾达到6.2%的高记录，之后又有回落。

法新社说，中国经济增长放缓对中国政治是敏感的，今年如果没有任何灾难，习近平应该会在秋天再次当选为中国共产党的领导人。2021年，已经从第一波疫情的冲击中恢复过来的该国，曾公布当年国内生产总值增长8.1%。