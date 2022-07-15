美媒：中共二十大临近 习近平“领袖”称号进入快车道

中国/习近平/领袖

2022年7月14日，中国央视网发文，特别介绍央视网《人民领袖习近平》专栏推出的特稿《这十年》，强调习近平“大国领袖的魅力”。在今年召开的中共二十大上，很多观察人士预计，习近平将继毛泽东之后，成为获得 “领袖” 称号的第二个中共领导人。习近平 “领袖” 称号的始发及其轨迹受到观察人士的关注。

广告 继续浏览后续

据美国之音署名平凡报道称，中共二十大临近，“领袖”称号进入快车道。习近平被称为“领袖”始于习近平担任中国共产党总书记只有一年多时间的2014年1月28日。当天，中共中央机关报《人民日报》刊登一篇报道，介绍习近平两次访问俄罗斯期间，俄罗斯人对他的印象，标题是《平易近人中更显大国领袖风采》，说一位研究对外政策的俄罗斯研究生称习近平为“大国领袖”。

2015年05月09日，《人民日报》属下的人民网刊登一篇报道--《俄学者著述：习近平具有前无古人的历史自觉和担当》，文章提到一位俄罗斯学者的一本书要展示习近平的“领袖风采”，说“迄今为止，习近平是中国历史上层级领导经验最丰富的领袖”，展示了“大国领袖形象”。

一般人也许没有注意到，在俄语中，领袖和领导人是同一个词。而这两篇报道都把这个词翻译成中文的“领袖”，而不是“领导人”。但是在中文里，“领袖”和“领导人”既不是同一个词，也有着不同的含义。

据美国之音说，这两篇报道实际上是迄今能够看到的中国官方媒体最早把习近平称为“领袖”的例子。只是，也许是巧合，两次都是借了外国人之口，两次都是借了俄罗斯人之口，用过去的说法就是“出口转内销”。

从此，在中国官媒报道国际新闻时，“领袖”一词开始出现在习近平身上。2015年10月1日，央视网在介绍报道习近平访问美国以及出席联合国成立70周年峰会的各个节目时，使用了“习近平主席的领袖风采”的说法。

2016年，在中共十八届六中全会上，中共中央赋予习近平“核心”的称号。

同年12月21日，新华社报道《习主席2016年的出访足迹》中提到：“回首2016年，国家主席习近平出访5次，走过十多个国家，尽显大国领袖风采。”

2016年11月，《人民日报》主管的“中央重点理论网站”人民论坛网的人民论坛杂志推出“特别策划”栏目，刊登了11篇专门讨论党的“核心”的文章，其中三篇文章的题目出现“领袖”，多篇文章直呼习近平为“领袖”，“领袖”从国际走进国内。

在中央媒体的推动下，地方媒体也开始使用“领袖”称呼习近平。有些媒体说，最早将习近平称为“领袖”的地方媒体是中共贵州省黔西南州委机关报《黔西南日报》，该报“2017年11月10日连续多日在头版或用特刊颂扬习近平，用几乎全版刊登习近平的一幅标准像，下面写上‘伟大领袖习近平总书记’。”

2017年10月，中共召开十九大，习近平第一次连任总书记。这可以说是习近平“领袖”之路转折性的时刻。中共十九大闭幕不到一个月，2017年11月11日，中共中央政治局常委、中共中央纪律检查委员会书记赵乐际在《人民网》发表《全面理解和准确把握新时代党的建设总要求》，其中借用邓小平的话，间接称习近平为“领袖”。

据该报道，在中国最高决策机构--中共中央政治局常务委员会，7个常务委员中，只有两个人称呼过习近平为“领袖”，第一个就是赵乐际。另一个是栗战书。

中共党媒新华社和人民网紧随其后配合。2017年11月17日，新华社刊发长篇人物特写《习近平：新时代的领路人》，写道：“(2017年10月)25日，在中共十九届一中全会上，习近平再次当选中共中央总书记，体现了中共全党的意愿。国内外媒体把他描述为一个使中国由富变强的领袖。”借用媒体描述正式推出了“领袖”的提法。

人民网属下的中国共产党新闻网则于2017年11月18日发表了题为《十个真实细节带你感受习近平的领袖魅力》的报道。

2018年2月，在中国第十三届全国人民代表大会召开之前，《人民日报》和中央电视台联合制作推出网络微视频《人民领袖》。

另一个公开称习近平为“领袖”中共中央政治局常委是中国全国人大委员长栗战书。2018年3月20日，栗战书在中国第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话中说：“习近平同志是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家的掌舵者、人民的领路人。”

美国之音说，2019年以后，习近平被称为“领袖”已经习以为常了。这时已经不仅是媒体造舆论，而且是各省市自治区最高负责人纷纷表态效忠了。