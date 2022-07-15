首批M270多管火箭发射系统运抵乌克兰

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乌克兰周五宣布，首批"M270多管火箭发射系统（M270）已运抵乌克兰，不过乌克兰没有明确交付这批武器的国家。专家称，美国提供的海马斯火箭炮攻击精准不易拦截，已改变俄乌战力平衡。

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路透社报导，乌克兰国防部长列兹尼科夫周五在推特发文表示："在战场上，这批武器将与“海马斯”高机动性多管火箭炮系统（Himars）配合作战。"

此前，美国批准向乌克兰提供4套“海马斯”火箭炮系统。乌克兰方面指出，乌克兰军队使用“海马斯”火箭炮系统，已重创俄罗斯军队多处弹药库和军营。

专家指出，美制精准火箭炮自6月在乌克兰战事派上用场后，就为乌军提供了一大助力，使战力平衡不利于俄军，且可能迫使俄方暂停攻势。

法新社报导，自6月中以来，乌克兰已使用海马斯高机动性多管火箭系统摧毁了俄军20多座大型弹药库和指挥所。这些目标远离前线，超出传统火炮的射程。

据在社群媒体发布的影片显示，在俄军控制下的乌克兰卢甘斯克（Lugansk）和新卡科夫卡（Nova Kakhovka）等地，当地弹药库发生了长时间爆炸，证实了美制火箭的威力和精准度。

乌克兰总统泽连斯基表示："占领军已非常明显感受到现代化火力是什么。在我们的国土上，都没有他们的安全后方。"

不过专家也警告，这些新式武器并非"万灵丹药"，乌克兰需要更多能配合使用的武器和雷达系统，才能击败俄军。

除了精准度以外，海马斯的优势还包括飞行高度够低以及速度够快，使俄军防空系统无法轻易拦截。且由这种火箭发射车的机动性高，俄军难以发觉并锁定攻击。

中央社援引澳洲退休将领、军事分析家莱恩（Mick Ryan）在推特（Twitter）发文说："海马斯正在改变乌克兰战斗的特性。它正使乌军得以在较远距离外锁定俄军攻击，也可锁定先前因俄军部署的防空系统以致无法攻击到的地区。"