G20财长会议：西方各国指俄罗斯应对全球经济受冲击负责

G20/俄罗斯/经济/美国/法国

西方各国财政部长在印尼巴厘岛举行的20国集团会议上，谴责俄罗斯军事入侵乌克兰，各国并表示俄罗斯应对俄乌战争冲击全球经济承担责任。

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为期2天的G20财长会议在俄军入侵乌克兰的阴影下开幕，距离俄罗斯外长拉夫罗夫遭到西方国家联手抨击被迫在G20外长会议退席抗议已经一周。俄乌战争打乱了市场，使粮食价格高涨并使本已严重的通货膨胀加剧。

本周的会议再次引发西方各国与俄罗斯新的对抗：西方指责俄罗斯应对全球经济问题负责；俄罗斯则批评西方的制裁是所有问题的根源。

参加G20财长会议的法国代表团官员向法新社表示，大多数与会国家代表在谴责俄罗斯(入侵乌克兰）及战争对经济造成的冲击上达成共识，但俄罗斯却试图抹杀世界经济与战争的关系。不过我们能够证明俄罗斯入侵乌克兰“破坏全球经济增长”、“加剧了通胀压力并危及粮食安全。

法新社报导，一名财政官员透露，美国财政部长耶伦在开幕式上告诉俄罗斯代表团："全球经济产负面效应，俄罗斯应负完全责任。"耶伦表示，俄罗斯官员应承认，他们因持续支持俄罗斯总统普京政权，而使这场战事的可怕后果变本加厉。对无辜人生命造成的损失，你们也有责任。"

一位加拿大官员指出，加拿大财政部长弗里兰也指责俄罗斯代表团说，他们因支持侵略乌克兰，而必须对俄军在乌克兰犯下的"战争罪行"负起责任。

澳大利亚经济部长吉姆查默斯在一份声明中说：“是俄罗斯的入侵破坏了粮食和能源安全，而不是制裁，俄罗斯必须为此承担全部责任。”

俄罗斯财政部长希鲁阿诺夫（Anton Siluanov）和乌克兰财长马钦柯（Serhiy Marchenko）都是透过视频方式与会。