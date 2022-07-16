拜登与阿拉伯国家领导人举行峰会讨论能源安全

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美国总统拜登周六结束上任以来首次中东之行。拜登周六与6个海湾阿拉伯国家及埃及、约旦和伊拉克领导人举行峰会讨论能源安全问题。拜登向阿拉伯国家领导人表示，美国将继续积极参与中东事务，绝不让中俄伊填补"中东真空"。拜登首度会晤埃及总统，商讨粮食与能源安全；拜登并邀请阿联酋元首访美。

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法新社报导，拜登周六与6个海湾阿拉伯国家及埃及、约旦和伊拉克领导人举行峰会。美国官员曾表示，拜登将与海湾产油国领导人讨论能源安全议题，他并希望石油输出国家组织采取更多行动增产原油。沙特是OPEC成员国及全球最大原油出口国。

沙特王储穆罕默德在峰会上表示："不考虑现实的减排政策，很可能导致通胀、能源价格和失业率上升，严重的社会和安全问题也将恶化。他呼吁在不影响经济和供应链的情况下，实现低碳减排和经济多元化。

穆罕默德并表示，新冠疫情及地缘政治情势，使得有必要采取进一步联合行动来支持全球经济；而环境上的挑战，则必须要用"实际且负责任"的方式逐渐转换到可持续的能源来源。

另据埃及总统府表示，埃及总统塞西周六在沙特吉达的阿拉伯峰会场边首次会晤美国总统拜登，双方就粮食安全和能源供应中断等问题交换意见。路透社引述埃及总统府声明报导，塞西与拜登还商讨恢复巴勒斯坦和平进程的可能方式。

另外，拜登周六邀请阿联酋元首穆罕默德访美，在美国与阿联酋连月来因乌克兰战事等问题关系紧张后，此举被视为是一项友好表态。

法新社报导，拜登在沙特与中东各国领导人举行峰会谈的间隙会见穆罕默德，拜登明确表示，他是邀请穆罕默德前往白宫"椭圆形办公室"访问；并说，希望穆罕默德"在今年结束之前"能够成行。