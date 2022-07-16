法国38个省发出酷暑“橙色”预警 欧洲西南部野火成千上万人疏散

法国/西班牙/欧洲/酷暑

欧洲西南部酷热天气周六已进入第5天，引起了严重的野火，迫使成千上万民众紧急疏散。法国38个省已经发出酷暑“橙色”预警，西部热浪周一将达到高峰，最高气温预计会超过40摄氏度。

广告 继续浏览后续

路透社报道，法国吉伦特省，周六约有14,000人被疏散，当局出动1,200名消防员灭火。据当地官员表示，火势仍然没有得到控制，还在继续蔓延。

与此同时，法国38个省已经发出酷暑“橙色”预警，法国西部的热浪周一将达到高峰，气温预计会超过40摄氏度。

横扫欧洲西南部大片地区的热浪已经是数周以来的第2次，科学家将此归咎于气候变迁并预言，未来将出现更加频繁和强烈的极端天候。

葡萄牙中部和北部5个区周五再度进入红色警戒状态，共出动2000名以上消防队员前往4个严重失火地点救火。这些地区的气温14日达到了7月最高纪录，即摄氏47度。

截至14日晚间，葡萄牙野火已造成1人丧生，大约60人受伤，近900人撤离，数十栋民宅受损或被毁。今年以来，有3万公顷土地烧毁。

邻国西班牙周六早7时的气温高达摄氏37度，埃斯特雷马杜拉区（Extremadura）蒙弗拉圭国家公园（Monfrague）附近14日发生的野火现仍持续燃烧。这座国家公园是个保护区，以野生动物闻名。

西班牙当局通报，境内将近20个失火地点现仍失控燃烧。当地14日气温达到摄氏45.4度，最高纪录是去年8月出现的摄氏47.4度。