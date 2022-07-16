中国-菲律宾
菲总统小马科斯下令重谈前任与中国达成的铁路合同
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6月30日就任的菲律宾总统小费迪南德.马科斯下令，就其前任与中国达成的价值49亿美元的铁路建设项目贷款协议重新谈判。
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路透社援引菲律宾交通部副部长查韦斯表示，由于中国政府“未能以实际行动回应时任总统杜特尔特政府提出的资金请求”，涉及三个铁路项目的发展援助贷款合同已被视为“撤销”。
据指出，中菲三个铁路建设项目原来是在中国官方发展援助计划框架下，经由两国政府谈判达成的融资贷款协议。但是杜特尔特政府要求中方提供拨款未得到回应，根据融资贷款协议规定，上述协议已被视为“撤销”。
一名不愿透露姓名的中国官员则在路透社询问时称：“我可以说中菲铁路合作仍将继续，中国对与菲律宾讨论持开放态度。”
查韦斯表示，三个铁路项目包括苏比克-克拉克铁路项目、菲律宾南线长途运输段项目以及棉兰老岛铁路达沃-迪格斯段项目，资金总额约为49亿美元。该官员表示，上周二内阁会议讨论了中国官方发展援助的铁路项目，菲方正在考虑其他的融资选择。
菲中铁路建设计划相关谈判始于2018年，杜特尔特担任总统期间，推出大规模基础设施投资计划，并与中国搁置了长期以来的南中国海主权争议，以换取数十亿美元援助、贷款和投资承诺，其中包括菲律宾基础建设计划，包括前面提到的三项铁路项目的融资合同。
小马科斯宣誓就任总统时，发誓捍卫国家主权，但也强调，需要加强与北京在其他领域的合作关系。
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