菲总统小马科斯下令重谈前任与中国达成的铁路合同

中国-菲律宾

2022年7月6日，菲律宾总统小费迪南-马科斯（中）在菲律宾马尼拉的马拉坎南总统府与中国外交部长王毅进行礼节性会谈。

6月30日就任的菲律宾总统小费迪南德.马科斯下令，就其前任与中国达成的价值49亿美元的铁路建设项目贷款协议重新谈判。

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路透社援引菲律宾交通部副部长查韦斯表示，由于中国政府“未能以实际行动回应时任总统杜特尔特政府提出的资金请求”，涉及三个铁路项目的发展援助贷款合同已被视为“撤销”。

据指出，中菲三个铁路建设项目原来是在中国官方发展援助计划框架下，经由两国政府谈判达成的融资贷款协议。但是杜特尔特政府要求中方提供拨款未得到回应，根据融资贷款协议规定，上述协议已被视为“撤销”。

一名不愿透露姓名的中国官员则在路透社询问时称：“我可以说中菲铁路合作仍将继续，中国对与菲律宾讨论持开放态度。”

查韦斯表示，三个铁路项目包括苏比克-克拉克铁路项目、菲律宾南线长途运输段项目以及棉兰老岛铁路达沃-迪格斯段项目，资金总额约为49亿美元。该官员表示，上周二内阁会议讨论了中国官方发展援助的铁路项目，菲方正在考虑其他的融资选择。

菲中铁路建设计划相关谈判始于2018年，杜特尔特担任总统期间，推出大规模基础设施投资计划，并与中国搁置了长期以来的南中国海主权争议，以换取数十亿美元援助、贷款和投资承诺，其中包括菲律宾基础建设计划，包括前面提到的三项铁路项目的融资合同。

小马科斯宣誓就任总统时，发誓捍卫国家主权，但也强调，需要加强与北京在其他领域的合作关系。