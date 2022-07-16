G20财长会议闭幕 俄乌战争分歧未能发表公报 IMF总裁警告:全球经济展望恐将恶化

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在印度尼西亚举行的20国集团财长及央行行长会议周六闭幕。各国财长在国际粮食安全等议题上据称取得"强烈共识"，但由于对俄罗斯入侵乌克兰立场分歧，会议没有发表联合公报。IMF总裁警告：全球经济展望恐将恶化。

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法新社消息，在印尼巴厘岛举行的为期两天的会议上，20国集团财长寻求解决全球粮食和能源危机以及通胀加速等问题。但在谴责俄罗斯入侵乌克兰影响全球经济上，与会各国无法达成共识，使得此次G20财长会议在没有发表会议公报的情况下结束。

路透社报导，美国财政部长耶伦表示，在此议题上的分歧使各国财长与央行官员无法发表正式公报，但各方同意必须处理日渐恶化的粮食安全危机。

西方国家对俄罗斯实施严厉制裁，指责俄罗斯在乌克兰犯下战争罪，但包括中国、印度和南非在内的G20成员国，在此问题上保持沉默。

加拿大财长弗里兰则指责让俄罗斯参加会议的决定是"荒谬"的。她表示，加拿大政府早就在会中提出抗议，表态不希望俄罗斯出席。她在巴厘岛的记者会上表示："（邀请）俄罗斯出席这次会议，就像邀请纵火犯参加消防队会议。"弗里兰强调："我们早就清楚明确地表示，邀请俄罗斯参与会议是不当之举，这是非常荒谬之举。"

包括美加财长等西方高层官员15日谴责俄乌战争，并指责俄罗斯入侵乌克兰影响了全球经济增长。

印尼财政部长穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，尽管对俄乌战争有不同看法，G20财长仍就解决粮食危机等大多数议题达成共识。他表示，G20财长在会议中也同意要维持合作精神与多边主义。预计将发表主席国声明，以取代正式公报。

另据报道，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周六提醒20国集团各经济体的官员，必须采取紧急行动对抗通膨；她警告，如果物价持续高涨，全球经济展望恐将恶化。

路透社报导，格奥尔基耶娃在印尼巴厘岛召开的20国集团财政部长会议发言指出，俄罗斯在乌克兰不断趋于激烈的作战行动，使大宗商品和能源的价格上涨压力增大；此外，全球金融环境紧缩的程度已超出预期。

与此同时，新冠疫情造成的困扰及供应链再次出现中断，持续压抑经济活动。

格奥尔基耶娃在发言中表示，债务负担沉重的国家所承受的压力不断加大，债务状况也在"快速恶化"。