习近平二十大前须拆弹

中共二十大前瞻

国际形象不佳，中共总书记习近平可以关起门来不理；中俄合作，西方压力大，可以暂时收起合作无上限的大旗。涉及“民生问题”，比如经济危机，债务炸弹，以及刚刚爆发的房贷风暴，习近平能否继续清零不动摇，置之不理？

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中国官方公布的二季度经济增长只有0.4%，比市场预期的最坏的结果还要坏。经济界人士普遍认为，造成这一危机的祸首是习近平的清零政策。当局制定的年度经济增长目标5.5%，现在看来很不容易达到。一直被中共视为合法性基础的经济成就，就被批评者所形容的自杀式清零打击得千疮百孔。距离中共20大召开还有半年时间，经济有无恢复的可能？ 专业人士普遍的分析，只要习近平不放弃清零，经济就难以恢复。有学者分析，习近平已把清零视为制度优势，个人成就，当作20大顺利连任的一块招牌，如此，他怎么可能放弃？

但是4月份以来中国明确呈现的严峻的经济形势引发党内外的普遍担忧，到底让务实但没有多少权力的中国国务院总理李克强得到一些“拼经济”的空间，但这一空间有多大，能否持续，都在不定之间。一直独揽大权的习近平能否在20大召开前的关键时期分出一部分权力而不被视为“认错”，都存在着很严重的疑问。

伴随着这一经济危机的是债务炸弹，河南村镇银行40万储户无法提款案就是一个信号。美籍学者裴敏欣在日经亚洲撰文分析，以河南村镇银行弊案为例，40万储户无法提款，涉及400亿元人民币，令人对银行存款安全性信心受到很大打击。他指出，这些村镇银行是中国金融体系的缩影。

事件的处理也令人瞠目结舌，河南当局不但没有按规定赔偿最高可获得50万元人民币赔偿的储户，反而设法让他们噤声，最恶劣的手段就是把他们的健康码变成红色，让他们无法出行。7月10日，当数千名受害者聚集中国人民银行郑州分行门外抗议，当局却唆使身份不明，身穿黑白衣衫的暴徒大打出手。事情闹大了，当局称7月15日起将对5万元及5万元以下的客户先行垫付。但能否顺利垫付，许多储户很有怀疑，另外，5万元以上储户怎么办？

河南郑州事件数千名储户抗议时喊出的口号中有一个是“李克强，查河南”，旅法学者张伦在德国之声撰文分析，“人们本应该高呼当今圣上‘习近平，查河南’，却去呼喊已成弱相、根本没有什么查处地方官员权力的李克强，想来习、李二人在人们的眼中的印象已经有所更换，李成了爱民的总理，而习则演变为是一个高高在上远离人们疾苦一心只在‘清零’、连任的‘皇上’。”

专家指出，河南村镇银行只是因缺乏监管和腐败而爆发黑幕，中国资产规模约14兆美元的近四千家中小银行都面临类似的系统性风险。假如众多小型银行一起倒闭，可能引发连锁效应，将直接冲击大型银行。裴敏欣文章指出，中国目前爆发这种金融危机的可能性比过去任何时候都要高，从2011-2020中国之所以能避免金融危机的重要原因是经济平稳高速增长，但清零政策导致经济增长放缓，债务炸弹进入倒计时阶段。

另外一个与金融关联的就是骤然爆发的民众拒还贷款的房贷风暴，为什么会“停贷”呢？盖因中国房地产行业违约企业的不断增加和金融风险的日益恶化，“烂尾楼”现象变得越来越严重所致。预购房屋的民众担心开发商无法按期交付所购房屋，集体决定停止支付购房贷款。结果，业主停贷6月底在江西爆发，继而得到全国各地类似处境的业主们的响应。

截止目前，全中国已有21个省份75-80个城市卷入了这场风暴，涉及楼盘235个，贷款机构面临的资金风险超过一万亿人民币。澳大利亚的澳新银行则估计，烂尾楼涉及的房贷规模高达1.5万亿元人民币，约合2200亿美元。房地产占中国GDP的30%，房地产业假如崩溃，负责借贷的银行，金融体系也将爆发危机，中国经济将遭受致命打击。

中国经济第二季创下自2020年第一季度爆发新冠疫情经济出现28年来首次萎缩以来最低的增速，分析人士首先归咎于“清零政策”，其次便是萎靡不振的房地产业。经济危机，债务炸弹，房贷风暴，环环相扣，形势逼人，意欲在二十大以“伟大领袖”姿态准备第三次连任的习近平，又不愿意放弃清零，拆弹的任务不轻。