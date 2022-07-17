朔尔茨：面对俄乌战争欧盟不能再保留个别国家否决权

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德国总理朔尔茨表示，如果欧盟要在全球政治中保持领导作用，在决定外交与安全政策时，就不能再保留个别国家的否决权。英国估计俄乌冲突中5万名俄兵死亡或受伤。

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路透社报道，朔尔茨在德国媒体周日发表的一篇文章中表示，俄罗斯出兵乌克兰引发的战争使欧洲更迫切地需要保持团结，朔尔茨表示，个别成员国因一己私利阻挠欧洲应作的决定，面对俄乌冲突，这种情况应该结束。

朔尔茨认为，在大国竞争当中，如果欧洲想继续发声，根本无法承受个别国家的否决权，例如在外交政策方面；他并指如果德国肩负起对欧洲及世界的责任，七国集团及其他国家就可以共同努力，为世界粮食危机、气候变化及疫情大流行等问题，寻找解决方案。

路透社称，乌克兰及一些西方盟友曾批评德国在这场乌克兰危机中没有起到主导的作用，朔尔茨对这些批评予以否认。

朔尔茨表示，德国将在未来数月，将就欧洲共同移民政策、欧洲防务提出新的建议。

另据报道，英国估计俄罗斯在与乌克兰的冲突中，陆地战斗力下降了30%以上，乌克兰将以收复全部领土作为长期目标。

英国国防参谋长拉达金受访时表示，根据英方评估，俄罗斯失去的超过30%作战能力，实际上代表有5万名俄罗斯士兵在这场冲突中死亡或受伤，近1700架俄军坦克被毁，近4千架属于俄罗斯的装甲战车被毁。

日前曾到访乌克兰的拉达金并表示，乌克兰军方官员非常明确表示，乌克兰政府长期计划是收复所有失地。