欧盟外长周一举行会议讨论加强制裁俄罗斯

欧盟/制裁/俄罗斯

俄罗斯军队周日继续对乌克兰多座城市进行轰炸；欧盟外长周一将举行会议，讨论加强对俄罗斯制裁，使其为入侵乌克兰付出高昂代价”。乌克兰称，俄军动作频频，似准备攻向斯拉夫扬斯克。

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法新社报道，欧盟外长将于周一举行会议，讨论对俄罗斯实施更严厉的制裁。迄今为止，连续几轮制裁已使俄罗斯陷于孤立，并对其经济造成沉重打击，但到目前还不足以击退俄罗斯。

欧盟各国外长将于在周一的会议上审议欧盟委员会关于禁止从俄罗斯购买黄金的提议，这项提议旨在使欧盟对俄制裁与其G7伙伴保持一致。

欧盟委员会另一项提议将新的俄罗斯个人列入欧盟制裁黑名单。

欧盟委员会主席冯德莱恩周五在向27国通报制裁提案后表示 “莫斯科必须继续为其侵略行为付出高昂的代价”。

法新社并援引据英国武装部队总司令托尼·拉达金上将表示，俄罗斯军队已经损失了50,000名士兵和数千辆装甲车，占“其陆上战斗力30%以上”。

另据乌克兰方面表示，俄军近日以火箭和导弹炮轰多座城市，造成数十人丧生。乌克兰国防部情报总局发言人斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示："整个前线沿线敌军动作频频，显然在准备发动下一阶段攻势。"

乌克兰军方说，俄罗斯似乎正重新部署军队，准备攻向乌东城市斯拉夫扬斯克（Sloviansk）。

另一方面，俄罗斯国防部表示，俄军已摧毁一套"高机动性多管火箭系统"（海马斯）的发射台，这套系统部署在乌克兰东部城市波克罗夫斯克（Pokrovsk）附近。