气氛太紧张  一首小诗也让人心惊

中国社会

上海融媒体中心知名记者宣克炅路遇知了鸣叫，即兴写了首小诗，7月15日在微博贴出，竟被举报“意有所指”，立即要求删除。

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写知了唧唧，闹得草木皆兵，有人批评文字狱再现，有人还举例，习近平的父亲习仲勋当年也牵扯进一桩“反党小说”案，遭到批斗、关押。

融媒体中心专门发文说，“从宣克炅的微博到删除不当信息，前后30多分钟，但相关信息被截屏，经圈群传播，已经对外造成不良影响”。“中心已对当事记者宣克炅进行了严肃批评教育”，“本人也认识到错误”，要其“提高政治站位和思想认识，切实增强‘四个意识’”，“杜绝此类事件再次发生”

“对外造成不良影响”，定性很严重! “外界”刚开始不太知道，经上级领导这么一处理，影响就大了，没有看到宣克灵微博的，急忙去找，已经截屏的，赶紧去转……许多人以为是笑话，不过说说知了，结果被指涉嫌影射……，犯上。

这位记者到底写了什么，小诗不长，抄录如下：

闭嘴!

说你呢

高高在上

一片聒噪声

平添几分燥热

自以为聪明

肥头大耳

土堆里

蛰伏

5年以上

才爬出阴间

却只会用屁股

喝夏日里的赞歌

不知人间疾苦酷暑

宣克炅为何写这首诗呢？融媒体宣传中心称：该记者有晨跑习惯，是日跑起，“因头顶知了大叫扰乱心绪”，加之“近日天气又闷热高温，于是写了一首以鸣叫的知了为主题的‘打油诗’”，结果被指“意有所指”云云。

有人说，看宣克炅平时发的博文就知道这并不是一个体制内激进的记者，这首小诗应该不是有所特指。只不过在现如今的环境下，在这个体制内，其实无人能够幸免。

有人抱怨还不如大清国，老佛爷也比当今的开明。

中国领导人习近平的父亲习仲勋也曾是文字狱的受害者。毛泽东有所谓“用写小说来反党反人民，这是一大发明”的说法，指的就是长篇小说『刘志丹』，小说『刘志丹』案株连上万人，小说作者被打成反革命入狱，当时是国务院副总理的习仲勋，因与小说所写陕北背景有关，且阅读过初稿，被打成“反党集团”，在文革中被关押、监护长达八年。

一首小诗闹得草木皆兵，与中国目前政治气候紧张有关。