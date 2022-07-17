法国15省发出高温红色预警： "周一可能是法国有史以来最热的一天"

法国/欧洲/高温/野火

法国气象部门周日发表最新公告，自周日下午起，法国15个省将处于高温红色预警状态，另有51个省处于高温橙色预警状态。法新社援引气象人员表示，"周一可能是法国有史以来最炎热的一天"，西部多地白天最高气温都将超过40摄氏度。法国总理博尔内呼吁采取防暑措施。

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法新社报道，法国气象局周日举行新闻发布会表示，1947年高温纪录以来的第45次热浪周一将达到"峰值"，而在西部的布列塔尼和兰德斯等地，将打破多项历史高温纪录。法国西部地区的15个省因酷暑处于“红色警戒”状态，另外51个省处于橙色警戒状态。

在野火肆虐的吉伦特省，消防员周日仍在奋战，以扑灭两场灾难性的森林大火。这场森林大火已经摧毁了近11,000公顷的树木。

法国气象局预报员弗朗索瓦·古朗告诉法新社说，"星期一可能是法国有史以来最热的一天"，“西南部的某些地区将面临一场高温灾难。”西部多地区白天最高温度将超过摄氏40度。

法国总理博尔内周日呼吁高温地区民众，特别是老弱人群注意防暑，总理府并发出一份公告，要求有关政府部门行动起来，并采取措施，如调整室外工作的时间，改善工作条件，减少出行等。

气象部门预计，此次高温酷暑天气将持续到周二。

另外，近期热浪席捲欧洲多国，山火蔓延。法国已疏散西南部受山火威胁的过万人；西班牙南部也受山火威胁，超过3千人逃离米哈斯山区；摩洛哥下令1300多人暂时离开家园，并部署更多消防员应对北部的山火。

热浪席捲欧洲多国，英媒报道，西班牙已有360人死于高温，而英国内阁办公室已经召开紧急开会，讨论应对炎热天气的措施。