英军总司令指普京不健康或最终被暗杀传言一厢情愿

俄罗斯侵乌战争

针对有关俄罗斯总统普京健康不佳以及普京或有可能遭暗杀的传言，英国武装部队总司令拉达金上将出面予以否认。

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拉达金在周日英国广播公司播出的采访中表示，"我认为一些关于他不健康或最终被暗杀的评论，那只是一厢情愿的想法。"

将于10月份满70周岁的普京，有关其健康的传言甚嚣尘上，但都无法得到核实。

拉达金表示，“作为职业军人，我们看到这个政权相对稳定，普京总统能够扼杀任何反对力量......，高层没有人有挑战他的动力。”

他说，"俄罗斯带来的挑战将持续"，“潜在的威胁可能会持续几十年”，他认为，接替约翰逊的新首相应该意识到，俄罗斯对英国是"最大的威胁"。

但拉达金表示，乌克兰军队“绝对”有信心打赢俄罗斯于2月份挑起的侵略战争。

根据英国军方最新估计，俄罗斯 "已经失去了30%以上的地面战斗力"。拉达金说："这意味着有5万名俄罗斯士兵在这场冲突中死亡或受伤，近1700辆俄罗斯坦克被摧毁，近4000辆俄罗斯拥有的装甲车被摧毁。

乌克兰局势将主导9月份取代约翰逊上任的新首相的军事简报。拉达金说："我们应该提醒新首相，作为一个核大国，他对英国负有非凡的责任。"

拉达金还被问及英国广播公司新近公布的一项调查，该调查指在阿富汗的英国特种空勤团（SAS）人员多次在可疑情况下至少杀害了54人，而他们的上级掩盖了这些事实。

拉达金表示，军事警察已经确定 "没有发生"这样的事件，但如果出现新的具体证据，他们将重新审视这个问题。