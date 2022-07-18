上海天津等大城市开始新一轮大规模普筛

中国-新冠病毒

中国上海7月12日起，疫情有所反弹，图为人们在一个核酸检测点排队接受检测。上海当局决定，7月19日起。连续三天进行新一轮大规模普筛。

为落实“动态清零”政策，中国上海、天津再次下令本城居民接受多轮新冠病毒普筛。而兰州、成都、北海等城市因未实现清零被迫强化或延长封控。

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路透社报道，面对新一波传染，六月份才结束两个月封城的上海当局决定，7月19日起。连续三天进行新一轮大规模普筛，每人必须接受两次核酸检测。尽管上海每日确诊人数周日已从上周日均50例下降到17例，当局仍担心疫情扩大传播。

上海封城两个月，导致这座中国最有活力的国际城市经济第二季度出现百分之十四的经济负增长。中国全国第二季度也因为严酷的清零政策只有百分之零点四的微弱增长。专家普遍认为，当局预定的年度增长百分之五点五的目标面临严峻挑战。

另一座紧邻北京的大城市、也是中国北方最大的港口城市天津，在星期一报告发现两例新增本土病例后，市政府下令，周一晚间起，对全市1300万居民进行新一轮核酸检测。

路透社统计显示，中国大陆全境在刚刚过去的一周(不包括星期天)，七天平均单日新增本土病例大约390例，略高之前的单日新增340例，但与疫情反弹的其他亚洲国家相比显得微不足道。

当局之所以采取如此严厉的封控，与中国领导人习近平要求坚持清零不动摇有关，为此，只要疫情反弹，就要不惜代价封控，“经济暂时受点损失也不要紧”。

为了实现社会面清零，上周全面封控的甘肃省兰州市宣布，再将封控期限延至7月24日。四川成都也将关闭文化娱乐场所的禁令从几个行政区扩大到全市。

拥有190万人口的广西北海，7月12日起发现首例无症状感染，感染人数目前超过500人，全市已进行了多轮普筛，许多城市小区目前已被完全封控。