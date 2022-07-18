外派员来港人数连跌四年 今仍较「反修例」大跌逾七成 长远忧削国际联系

香港/经济

受2019年的反对修订逃犯条例运动及严格的防疫措施影响，外地人才来港人数大减，与2018和19年上半年相比，今年同期获批的来港人数只及当年不足三成；今年6月的单月入境人数虽按月回升逾一成，但以上半年计算，仍较去年少一成二。有经济师接受《信报》访问时忧虑，跨国企业缩小香港业务的人手规模，或会阻碍企业在港投资以及员工消费；更深层效应则会削弱国际连系角色及竞争力，长远冲击经济增长动力。

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根据入境处向《信报》提供的一般就业政策获批来港人士统计数据显示，外派员获批来港人数在2018年和19年仍维持在4.1万人以上，但自2020年起即悬崖式下滑，过去两年获批人数较2018年分别大跌65%和67%。

若以上半年计算，今年有5701人获批，较2018年同期大挫72%，比2019年仍大幅下滑71.1%；即使与开始下滑时的2020年相比，今年上半年的入境获批人数仍然大跌26%；与2021年同期相比，跌幅缩少至12%。以人才来源国分，则以英国人最多，其次是美国、日本和印度。

法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷向该报指出，跨国公司驻港业务会带来其他投资，外地人才在港亦可推动税收及消费，其离开会削弱香港的区内连系角色；加上科技或技术行业外国人才减少，亦会拖累行业发展及竞争力。至于外来人才减少的长远经济影响，须视乎现象会否由短暂变为长期。

他质疑，香港期望继续成为国际金融中心，还是变成中国的离岸中心。他指出，虽然中国经济体庞大，但增速放缓，香港须考虑是否舍弃其他机遇，例如人口红利及经济增长加快的东盟国家。

另外，猎头公司Robert Walters华南和香港金融服务区域总监毛拉利(John Mullally音译)指出，港府近期放宽防疫政策属正确方向，但世界大多数地区已转向与病毒共存，曾在该等条件下生活的外地人士或不愿回到受限的环境，金融专才已不像四年前般热中来港工作。他更透露，有客户在港招聘职位，但若人选想驻守新加坡亦可作安排，形容这非常罕见，已对香港响起警号，若相关事例频繁发生，企业有机会直接把职位设于新加坡。但他估计，香港的资本市场及管理资产规模大，新加坡中短期内无法赶上香港，但香港不能视之为理所当然，因变化可以急遽出现。